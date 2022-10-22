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U23世界盃／台墨爭季軍 陳宇宏：墨西哥不太一樣了

中央社／ 台北22日電
U23世界盃棒球賽台灣季軍戰再度與墨西哥碰頭，此次日本隊追求強力棒球，反而墨西哥有較多的小球戰術，昨天先發投手陳宇宏（圖）說：「墨西哥打者不再只是強力拉打、有用頭腦。」。記者許正宏／攝影
U23世界盃棒球賽台灣季軍戰再度與墨西哥碰頭，此次日本隊追求強力棒球，反而墨西哥有較多的小球戰術，昨天先發投手陳宇宏（圖）說：「墨西哥打者不再只是強力拉打、有用頭腦。」。記者許正宏／攝影

U23世界盃棒球賽台灣季軍戰再度與墨西哥碰頭，此次日本隊追求強力棒球，反而墨西哥有較多的小球戰術，昨天先發投手陳宇宏說：「墨西哥打者不再只是強力拉打、有用頭腦。」

U23世界盃棒球賽台灣昨天複賽與墨西哥交手，先發投手陳宇宏前4局雖然都有讓對手上壘、但沒有失分，5局被首名打者敲安後退場，莊陳仲敖接手中繼，被敲2支安打失掉1分，這1分算在陳宇宏身上。

昨天比賽兩隊鏖戰至延長賽第8局台灣以1比2吞敗，也確定無緣冠軍戰，今天韓國擊敗哥倫比亞、日本擊敗墨西哥，冠軍戰組合是日本和韓國，台灣明天與墨西哥打季軍戰。

陳宇宏表示，昨天位置都投得不錯，只是墨西哥隊的棒子蠻黏的，兩好球之後的纏鬥能力很好，邊邊角角的球也可以打出安打，就算打到棒頭也有辦法成形安打，他苦笑說：「真的很黏、黏到我都不知道要投什麼球了。」

陳宇宏表示，5局被敲安打退場後沒有多想什麼，「相信莊陳仲敖，我知道他很強」，但後面被敲出安打也是鳥安、比較可惜。

陳宇宏說，昨天比賽後半段休息區的情緒跟著場上起伏，得點圈有人時很嗨，沒有送回分數時氣氛就會突然安靜，沒能拿下昨天比賽很可惜。

陳宇宏為低肩側投手，連兩屆U23世界盃碰上中南美洲球風的球隊都有不錯的壓制力，但陳宇宏表示，墨西哥隊感覺很不一樣，也有很多短打、偷點的戰術，不是只會強力拉打，還是有在用頭腦。

棒協 U23世棒賽

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