快訊

普亭要發射核彈竟如此容易？5步驟10分鐘恐使百萬生靈塗炭

金鐘紅毯／根本「複製人」！網虧焦凡凡一天瘦成楊小黎

純屬巧合或協調行動？ 美日央行疑似「聯手」阻貶日圓

U23世界盃／自責落淚 徐基麟被墨國敲安狠打自己大腿

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
U23世界盃棒球賽中華隊對墨西哥隊之戰，徐基麟在延長賽登板「拆彈」丟掉1分，自責落淚。圖／中華棒協提供
U23世界盃棒球賽中華隊對墨西哥隊之戰，徐基麟在延長賽登板「拆彈」丟掉1分，自責落淚。圖／中華棒協提供

中華隊昨天以1：2敗給墨西哥隊，在延長賽掉分的徐基麟徐基麟忍不住落淚，中華隊本屆U23世界盃棒球賽兩度打進突破僵局制都交給他「拆彈」，合計僅丟掉1分，教練郭勇志已經給予「強心臟」的好評。

昨天中華隊與墨西哥之戰輸贏左右冠軍戰機會，前7局雙方1：1戰平，8局上徐基麟在2出局後被敲出一個軟弱安打，才丟掉1分，只不過8局下中華隊無力追分，就以1分差輸球。

「當下我很用力打自己大腿。」徐基麟今天談起那支安打，還是記憶猶新，比賽結束後哭了出來，隊友紛紛上前安慰，也有野手道歉說，打擊沒有幫到忙。

U23世界盃棒球賽中華隊對墨西哥隊之戰，徐基麟在延長賽登板「拆彈」丟掉1分。圖／中華棒協提供
U23世界盃棒球賽中華隊對墨西哥隊之戰，徐基麟在延長賽登板「拆彈」丟掉1分。圖／中華棒協提供

對委內瑞拉之戰，徐基麟也是在延長賽突破僵局制登板，教練郭勇志表示，總教練謝承勳、投手教練沈柏蒼等教練團討論後，觀察到徐基麟有「強心臟」的特質，因此設定若有突破僵局制由他優先登板，「通常4局左右就會開始討論，不會等到7局才決定。」

徐基麟聽到後笑說，常有人說自己：「看起來不會害怕。」實際上呢？徐基麟說：「是真的也不會害怕，在場下的時候會緊張，但上去就還好，很專注在比賽中，連觀眾的加油聲也聽不到。」

在延長賽突破僵局制登板，徐基麟認為跟把關最後一局相比，壘上多兩個人當然是多了壓力，「不能夠保送，要趕快抓出局數。」但也成為未來他的職棒養分，徐基麟說，這屆世界盃收穫最大就是「拆彈」經驗，25日就要回到中信兄弟報到。

棒協 U23世棒賽

延伸閱讀

U23世界盃／小球戰術失靈 謝承勳：比賽張力大技術受影響

U23世界盃／好悶！兩度錯過反撲 中華1分輸墨無緣冠軍

U23世界盃／中華隊得點圈卡彈 謝承勳：選手很拚了

U23世界盃／好難贏韓國！ 中華隊7四死+2失誤吞賽事首敗

相關新聞

U23世界盃／自責落淚 徐基麟被墨國敲安狠打自己大腿

中華隊昨天以1：2敗給墨西哥隊，在延長賽掉分的徐基麟徐基麟忍不住落淚，中華隊本屆U23世界盃棒球賽兩度打進突破僵局制都交...

U23世界盃／輸日本非常悲傷 與中華隊爭季軍墨國有情蒐

U23世界盃複賽最後一天，日本隊以4：2擊敗墨西哥隊，取得第二張冠軍戰門票，也代表明天中華隊要在季軍戰再次相逢墨西哥隊，...

U23世界盃／快一步！南韓再見野選贏球 首次晉級冠軍戰

U23世界盃棒球賽冠軍戰第一張門票出爐，南韓隊今天先在7局下2出局後靠著孫晟賓的二壘打追平，延長賽8局下宋承桓的腳程擊敗...

U23世界盃／南韓晉冠軍戰 教頭點2人有望站穩韓職一軍

U23世界盃棒球賽韓國隊今天擊敗哥倫比亞確定晉級冠軍戰、寫下隊史最佳成績。韓國隊總教練李淵守點名陣中投手李祥榮、內野手金...

U23世界盃／南韓隊史首晉冠軍戰 教頭：值得紀念的一天

U23世界盃棒球賽韓國複賽最後一戰與哥倫比亞交手，兩隊攻勢往來，韓國隊延長賽8局靠著再見安打野手選擇以5比4拿勝、晉級冠...

U23世界盃／無緣爭冠還是全力搶勝 火球男林振瑋對澳洲先發

U23世界盃棒球賽台灣在複賽吞下2連敗，確定僅能爭最佳成績季軍，但每場比賽還是全力搶勝，今天與澳洲交手，派出火球男林振瑋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。