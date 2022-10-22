U23世界盃／自責落淚 徐基麟被墨國敲安狠打自己大腿

中華隊昨天以1：2敗給墨西哥隊，在延長賽掉分的徐基麟徐基麟忍不住落淚，中華隊本屆U23世界盃棒球賽兩度打進突破僵局制都交給他「拆彈」，合計僅丟掉1分，教練郭勇志已經給予「強心臟」的好評。

昨天中華隊與墨西哥之戰輸贏左右冠軍戰機會，前7局雙方1：1戰平，8局上徐基麟在2出局後被敲出一個軟弱安打，才丟掉1分，只不過8局下中華隊無力追分，就以1分差輸球。

「當下我很用力打自己大腿。」徐基麟今天談起那支安打，還是記憶猶新，比賽結束後哭了出來，隊友紛紛上前安慰，也有野手道歉說，打擊沒有幫到忙。

U23世界盃棒球賽中華隊對墨西哥隊之戰，徐基麟在延長賽登板「拆彈」丟掉1分。圖／中華棒協提供

對委內瑞拉之戰，徐基麟也是在延長賽突破僵局制登板，教練郭勇志表示，總教練謝承勳、投手教練沈柏蒼等教練團討論後，觀察到徐基麟有「強心臟」的特質，因此設定若有突破僵局制由他優先登板，「通常4局左右就會開始討論，不會等到7局才決定。」

徐基麟聽到後笑說，常有人說自己：「看起來不會害怕。」實際上呢？徐基麟說：「是真的也不會害怕，在場下的時候會緊張，但上去就還好，很專注在比賽中，連觀眾的加油聲也聽不到。」

在延長賽突破僵局制登板，徐基麟認為跟把關最後一局相比，壘上多兩個人當然是多了壓力，「不能夠保送，要趕快抓出局數。」但也成為未來他的職棒養分，徐基麟說，這屆世界盃收穫最大就是「拆彈」經驗，25日就要回到中信兄弟報到。

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