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U23世界盃／南韓晉冠軍戰 教頭點2人有望站穩韓職一軍

中央社／ 台北22日電
南韓隊先發投手李祥榮。 圖／中華棒協提供
南韓隊先發投手李祥榮。 圖／中華棒協提供

U23世界盃棒球賽韓國隊今天擊敗哥倫比亞確定晉級冠軍戰、寫下隊史最佳成績。韓國隊總教練李淵守點名陣中投手李祥榮、內野手金韓星有機會1、2年內站穩一軍。

U23世界盃棒球賽韓國隊此次預賽全勝晉級，複賽首戰擊敗台灣，昨天不敵日本隊，今天與哥倫比亞鏖戰至延長賽第8局，靠著再見野手選擇跑回致勝分，終場以5比4拿下勝利。

韓國隊過去U23世界盃隊史最佳成績為季軍，今天拿下勝利後確定晉級冠軍戰、改寫隊史最佳成績，總教練李淵守直言，今天是值得紀念的一天。

此次韓國隊以職棒二軍球員為主體參賽，李淵守坦言陣容不是最佳，但不是因為不在意這個比賽，是因為目前韓國各隊還在打季後賽，有些球隊不一定願意放人，但也提到此次可以一路打進冠軍戰的關鍵，主要是團隊氣氛融洽。

李淵守目前任職於韓國成均館大學，但過去也有職棒資歷，他表示，明白職棒球員不喜歡和在意的點，帶隊上不會有困難。

被問起有沒有看好陣中哪名球員1、2年內可以站穩一軍，李淵守點名投手王牌投手李祥榮和內野手金寒星（音譯，Kim Hanbyul）。

棒協 U23世棒賽

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