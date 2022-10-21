U23世界盃／避開雨勢 21日中澳戰提前4點開打

北部近日天氣不穩定，在天母棒球場舉行的U23世界盃棒球賽也因此作出調整，明天中華隊對澳洲隊之戰提前到下午4點開打，後天的季軍、冠軍戰賽程也會調整。

根據氣象預報，考量到明天晚間雨勢較大，世界盃三場賽事往前挪動，哥倫比亞對南韓隊改至早上10點舉行、下午1點墨西哥出戰日本，而原本晚上7點開打的中澳戰也提前舉行。

至於23日的決賽，預估雨勢會在晚間轉小，因此季軍戰改為下午2點半開打，冠軍戰則延後至晚間7點舉行，不過主辦單位也表示，相關比賽時間，皆將視天候狀況而定，明日斗六棒球場進行之排名賽，賽程皆未變動。

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