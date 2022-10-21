快訊

金鐘57／金鐘獎得獎名單 「寶島神很大」奪生活風格節目獎（持續更新）

金鐘57／AKIRA氣勢全開！正名「第一代姐夫」與具俊曄別苗頭

8旬翁帶來30年「萬用鑰匙」 彰化縣芬園神秘百年保險櫃打開了

U23世界盃／避開雨勢 21日中澳戰提前4點開打

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
U23世界盃中華隊今晚在天母球場出戰墨西哥，一局下曾頌恩擊出二壘安打將一壘上的李亦崴（中）送回本壘，拿下中華隊首分的他開心地與隊友擊掌慶賀。記者許正宏／攝影
U23世界盃中華隊今晚在天母球場出戰墨西哥，一局下曾頌恩擊出二壘安打將一壘上的李亦崴（中）送回本壘，拿下中華隊首分的他開心地與隊友擊掌慶賀。記者許正宏／攝影

北部近日天氣不穩定，在天母棒球場舉行的U23世界盃棒球賽也因此作出調整，明天中華隊對澳洲隊之戰提前到下午4點開打，後天的季軍、冠軍戰賽程也會調整。

根據氣象預報，考量到明天晚間雨勢較大，世界盃三場賽事往前挪動，哥倫比亞對南韓隊改至早上10點舉行、下午1點墨西哥出戰日本，而原本晚上7點開打的中澳戰也提前舉行。

至於23日的決賽，預估雨勢會在晚間轉小，因此季軍戰改為下午2點半開打，冠軍戰則延後至晚間7點舉行，不過主辦單位也表示，相關比賽時間，皆將視天候狀況而定，明日斗六棒球場進行之排名賽，賽程皆未變動。

棒協 U23世棒賽

延伸閱讀

U23世界盃／148公里球速新紀錄 王彥程卻說：不甘心

影／左轉未禮讓直行車撞飛騎士 U23棒球國手挨告

U23世界盃／靠小球戰術擊敗中華隊 韓教頭坦言長打球員少

U23世界盃／日贏韓成大利空 中華隊想爭冠只剩一條路

相關新聞

比分Live／U23二、三、四局攻勢遭壓制 中華1:0領先墨西哥

U23世界盃棒球賽複賽在天母球場舉行，中華隊第二場迎戰墨西哥隊，先發投手派出「台鋼潛水艇」陳宇宏，打線因應顏晉國傷勢做出...

U23世界盃／日贏韓成大利空 中華隊想爭冠只剩一條路

U23世界盃棒球賽複賽第二天，天母棒球場的日韓之戰，由日本隊以2：1險勝，打破南韓隊的不敗之身，戰局若演進到台日韓三隊戰...

U23世界盃／避開雨勢 21日中澳戰提前4點開打

北部近日天氣不穩定，在天母棒球場舉行的U23世界盃棒球賽也因此作出調整，明天中華隊對澳洲隊之戰提前到下午4點開打，後天的...

U23世界盃／148公里球速新紀錄 王彥程卻說：不甘心

日職樂天金鷲隊為台灣左投王彥程設下150公里球速目標，他回到台灣參加U23世界盃棒球賽，球速跟著腎上腺素一起飆升，昨晚對...

U23世界盃／陳聖平打擊低潮坐板凳 換羅暐捷來安慰

U23世界盃棒球賽中華隊今晚迎戰墨西哥隊，旅美野手陳聖平陳聖平首次從板凳出發，近況還好嗎？他也坦率回應：「看就知道，不太...

U23世界盃／靠小球戰術擊敗中華隊 韓教頭坦言長打球員少

U23世界盃棒球賽台灣昨天與南韓交手，南韓小球戰術不斷，南韓隊總教練李淵守說，主要是這批球員擅長長打的比較少，也提到「棒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。