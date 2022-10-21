U23世界盃／避開雨勢 21日中澳戰提前4點開打
北部近日天氣不穩定，在天母棒球場舉行的U23世界盃棒球賽也因此作出調整，明天中華隊對澳洲隊之戰提前到下午4點開打，後天的季軍、冠軍戰賽程也會調整。
根據氣象預報，考量到明天晚間雨勢較大，世界盃三場賽事往前挪動，哥倫比亞對南韓隊改至早上10點舉行、下午1點墨西哥出戰日本，而原本晚上7點開打的中澳戰也提前舉行。
至於23日的決賽，預估雨勢會在晚間轉小，因此季軍戰改為下午2點半開打，冠軍戰則延後至晚間7點舉行，不過主辦單位也表示，相關比賽時間，皆將視天候狀況而定，明日斗六棒球場進行之排名賽，賽程皆未變動。
中職啦啦隊 選你的夢幻隊
▪ 中職啦啦隊女神我全都要 參加即抽iPhone 14
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言