U23世界盃／靠小球戰術擊敗中華隊 韓教頭坦言長打球員少

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中央社／ 台北21日電
U23世界盃棒球賽韓國隊（圖）20日複賽交手台灣隊，韓國小球戰術不斷，韓國總教練李淵守21日受訪表示，主要是這批球員擅長長打的比較少。（中華民國棒球協會提供） 中央社
U23世界盃棒球賽韓國隊（圖）20日複賽交手台灣隊，韓國小球戰術不斷，韓國總教練李淵守21日受訪表示，主要是這批球員擅長長打的比較少。（中華民國棒球協會提供） 中央社

U23世界盃棒球賽中華隊昨天與南韓交手，南韓小球戰術不斷，南韓隊總教練李淵守說，主要是這批球員擅長長打的比較少，也提到「棒球是越打越難的運動」，抱持學習心態打國際賽。

中華隊昨天與韓國隊交手，南韓隊2局靠著失誤、強迫取分戰術搶分，最終以6比2贏球，小球戰術多、與過往南韓隊給人的印象不同。

南韓隊總教練李淵守表示，這次選手組成是擅長長打的比較少，短打策略上較多，主要是符合這批選手的身材和技術規劃，至於換投頻繁，李淵守提到，此次帶11名投手來，賽前就已經擬定這樣的調度，不是因為戰況特別改變。

南韓昨天團隊僅敲出4支安打，安打數比中華隊少1支，李淵守表示，要得分不一定要靠安打，可以靠一些戰術取得分數。

李淵守說，無論是對中華隊或者日本，戰術上都差不多，最重要的是不要出現失誤，預賽日本也是因為失誤輸球，「這件事應證了，守備不要失誤很重要，面對實力相當的球隊、守備更需要特別注意。」

李淵守提到，目前球隊還在打季後賽，不一定都同意放人，但已經盡量把可以選擇最好的陣容帶來參賽，也特別強調，「棒球是越打越難的運動，每一場都想要把握住，抱持學習的心態來參加每一場國際賽。」

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