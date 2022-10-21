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U23世界盃／南韓小球戰術多 日教頭認為強力棒球更有趣

中央社／ 台北21日電
U23世界盃棒球賽20日台韓戰，日本總教練石井章夫坦言，南韓隊小球戰術多，確實與印象中不太一樣，但還是表示，以個人的想法，「走向強力棒球」會讓棒球更有趣。圖為日本隊16日與中華隊交手畫面。（中華民國棒球協會提供）
U23世界盃棒球賽20日台韓戰，日本總教練石井章夫坦言，南韓隊小球戰術多，確實與印象中不太一樣，但還是表示，以個人的想法，「走向強力棒球」會讓棒球更有趣。圖為日本隊16日與中華隊交手畫面。（中華民國棒球協會提供）

U23世界盃棒球賽昨天台韓戰，日本總教練石井章夫坦言，南韓隊今年小球戰術多，確實與印象中不太一樣，但還是表示，以個人的想法，「走向強力棒球」會讓棒球更有趣。

U23世界盃棒球賽台灣昨天與南韓隊交手，南韓隊小球戰術多，日本隊今天將與南韓交手，賽前日本隊總教練石井章夫受訪提到，台灣的投手不錯，但盜壘、強迫取分的戰術多，可能讓台灣球員在心態上比較急躁，如果沒有這麼急躁、台灣隊昨天應該會贏球。

南韓隊過去被認為球風比較偏向美式，像李大浩這樣的選手是標準，石井章夫表示，「本來也是抱持這樣的想法，昨天看了比賽後有點疑問，怎麼跟大家印象中的韓國隊不太一樣。」

石井章夫在預賽時受訪曾提到，走向追求力量的強力打法，是日本必須要做的改變，但現在南韓反而小球戰術變得多。石井章夫提到，別人怎麼想不清楚，但日本一定要改變，「能打出更多的長打和全壘打，棒球才會有趣。」

石井章夫提到，會採用觸擊、強迫取分的戰術， 是以球隊勝負為優先考量，但太多這樣的戰術對球迷來說看了也不有趣，亞洲很多運動項目在國際上都有不錯的成績，為什麼唯獨棒球沒辦法走出去，不能侷限在過去的小球戰術，「長打、全壘打、強力棒球，可以讓亞洲棒球與世界抗衡，也可以讓球員有更大的發展空間。」

棒協 U23世棒賽

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