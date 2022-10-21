U23世界盃／壽星林岳谷 失誤後敲安找回信心

中央社／ 台北20日電
U23世界盃棒球賽複賽台灣隊20日出戰韓國隊，2局上半結束一度落後4分，台灣陣中林岳谷2局下半敲安帶1分打點，助隊追分，可惜終場台灣仍以2比6吞敗。 中央社
U23世界盃棒球賽複賽台灣隊20日出戰韓國隊，2局上半結束一度落後4分，台灣陣中林岳谷2局下半敲安帶1分打點，助隊追分，可惜終場台灣仍以2比6吞敗。 中央社

台灣隊今天在U23世界盃棒球賽複賽與韓國隊交手，恰巧是林岳谷21歲生日，儘管第2局出現失誤，但他在攻擊端也有貢獻，敲2安1打點。他說，謹記教練的話，失誤後不要再回想。

台灣隊U23世界盃棒球賽複賽首戰與韓國隊在天母棒球場碰頭，游擊手林岳谷2局上接球失誤，讓韓國隊開啟4分大局，最終台灣隊以2比6輸球。

回憶起2局上那次守備，林岳谷表示，賽前都有進行守備訓練，可能開賽後現場飄雨，影響視線。

台灣隊全場5支安打，林岳谷包辦2安、貢獻1打點，能夠失誤後迅速調整好心情，林岳谷表示，因為教練團說過，發生失誤後就不要再去回想，專心準備好下一個動作。

談到打擊表現，林岳谷表示，今天是這屆賽事首度對戰韓國隊，賽前看過情蒐資料，「在場上什麼情況，就是先想起來，去做攻擊」。

棒協 U23世棒賽

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