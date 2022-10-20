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U23世界盃／中華隊得點圈卡彈 謝承勳：選手很拚了

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
U23世界盃棒球賽複賽第一場，最終中華隊以2：6敗給南韓隊吞下本屆賽事第一敗。記者季相儒／攝影
U23世界盃棒球賽複賽第一場，最終中華隊以2：6敗給南韓隊吞下本屆賽事第一敗。記者季相儒／攝影

今晚天母棒球場中韓大戰的熱度，吸引了3921名觀眾進場加油，只不過中華隊最終以2：6輸給南韓隊，在今年U23世界盃棒球賽預賽5連勝後，於複賽吞下第一場敗仗。

「今天很可惜。」總教練謝承勳說：「很多得點圈機會沒有打回來，教練團回去會檢討，選手們都很拚了。」這場輸球後，中華隊在複賽戰績2勝1敗，與日本、墨西哥隊並列，南韓握有3勝領先，稍早輸球的澳洲、哥倫比亞都是3敗。

游擊手林岳谷2局上在游擊退往外野的過程中漏接飛球，這個失誤導致後續南韓隊的4分大局，林岳谷表示，賽前都有針對風勢影響練習，不過當下飄雨，有點影響到視線，「當下一定自責，但要趕快準備下一個Play。」

中華隊在1、2、4、5局都有攻上得點圈，但唯一得點圈攻勢，只有2局下林岳谷戴罪立功的適時安打，敲回該局第2分，第1分是因為對手暴投才得到。

3打數2安打的林岳谷表示，雖然第一次對上南韓隊，但都有觀看影片、情蒐資料，上場就設定狀況攻擊，「當下想著一定要把跑者送回來、一定要打到球。」

謝承勳賽後也提醒球員不要氣餒，雖然輸了這一場，但後面還有兩場比賽可以拚回來。中華隊明後天將依序對上墨西哥、澳洲隊，仍有機會搶下冠軍賽門票。

中華隊第二任投手王彥程投2.1局失1分。記者季相儒／攝影
中華隊第二任投手王彥程投2.1局失1分。記者季相儒／攝影
U23世界盃棒球賽複賽第一場，中華隊游擊手林岳谷單場擊出全隊最多的兩支安打及1分打點。記者季相儒／攝影
U23世界盃棒球賽複賽第一場，中華隊游擊手林岳谷單場擊出全隊最多的兩支安打及1分打點。記者季相儒／攝影

棒協 U23世棒賽

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