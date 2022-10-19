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U23世界盃／超級循環賽20日開打 中韓戰預售票開賣

中央社／ 台北19日電
超級循環賽中華隊首戰南韓。 中華棒協粉絲團
超級循環賽中華隊首戰南韓。 中華棒協粉絲團

U23世界盃棒球賽超級循環賽複賽將於明天開打，預售票將於今晚9時開賣，現場售票於每場比賽前1個半小時開始販售，中華隊比賽內野全票為新台幣800元、外野全票300元。

U23世界盃棒球賽中華隊預賽5連勝晉級，超級循環賽複賽將於明天在天母棒球場開打，中華隊20日首戰就要碰上B組全勝的隊伍南韓隊，21日與墨西哥交手、22日與澳洲隊交手。

中華隊比賽場次都於晚間7時開打，今天也公告售票規則，超級循環賽複賽預售票開賣時間為今晚9時起至比賽當日上午10時截止，冠軍戰、季軍戰售票方式則於超級循環賽結束後，配合大會賽程、時間和地點後才會公告。

超級循環賽複賽現場售票，將於每場比賽前1個半小時開賣，賽前1小時開放觀眾入場，有中華隊比賽場次內野（全區對號）全票售價800元，外野（自由入座）全票300元；非台灣隊比賽場次，內野全票500元、外野全票為300元，身高未滿115公分之兒童可以免費入場，但不可以佔位。

比賽若因雨延賽或取消，退票期限為比賽日起3天，無需退票手續費，比賽完成4局以上即成為正式比賽、不得申請退換票。

棒協 U23世棒賽

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