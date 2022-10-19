快訊

NBA／勇士第三節恐怖一波流 柯瑞33分領軍輕取湖人開門紅

11/1起入韓免簽證！韓國觀光公社加碼三大驚喜 抽來回機票

元大集團創辦人馬志玲18日晚間辭世 享壽82歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

U23世界盃／和陳冠宇當過隊友 日本情蒐島孝明視訊不忘爆料

中央社／ 台中19日電
U23世界盃棒球賽日本隊情蒐人員是職棒退役球員島孝明（圖），他曾和陳冠宇在羅德隊當隊友，透露和陳冠宇常常在休息室說一些「可愛的話題」，還曾開玩笑說陳冠宇日文每年越來越退步。圖為島孝明與陳冠宇視訊通話。 中央社
U23世界盃棒球賽日本隊情蒐人員是職棒退役球員島孝明（圖），他曾和陳冠宇在羅德隊當隊友，透露和陳冠宇常常在休息室說一些「可愛的話題」，還曾開玩笑說陳冠宇日文每年越來越退步。圖為島孝明與陳冠宇視訊通話。 中央社

U23世界盃棒球賽日本隊情蒐人員是職棒退役球員島孝明，他曾和陳冠宇在羅德隊當隊友，透露都跟陳冠宇聊一些「可愛的話題」，還不忘開玩笑說陳冠宇日文一年比一年退步。

U23世界盃棒球賽台灣隊此次預賽與日本隊同組，台灣預賽擊敗日本隊，讓日本吞下目前為止唯一1敗，台灣以分組第一晉級複賽、日本分組第2晉級。

此次日本隊情蒐人員有熟悉的面孔，24歲的島孝明曾來台灣打過亞洲青棒錦標賽、冬季聯盟，在2016年日職選秀會獲千葉羅德海洋隊第3指名選入，但職棒生涯沒有持續太久，2019年年僅21歲時就決定離退、結束球員生涯。

被問起認不認識陳冠宇，島孝明笑說在二軍時，兩人常常在休息室說一些「可愛的話題」，他解釋說，當時陳冠宇雖然會說日文，但說得不是很好，他們都會開玩笑說陳冠宇日文每年越來越退步，「我都會跟他說，你的日文好詭異。」

島孝明也想起陳冠宇教他講中文「沒有」，還爆料說隊友都會故意叫陳冠宇：「醜八怪。」記者幫島孝明打視訊電話給陳冠宇，島孝明一看到陳冠宇笑得燦爛，兩人聊了許久，看得出來交情不錯。

棒協 U23世棒賽

延伸閱讀

U23世界盃／地主中華力拚留下冠軍 賽程、戰績一覽表

U23世界盃／畢業旅行來過台灣 日本隊終結者：食物好甜

U23世界盃／張聖豪用詹子賢球棒很順手 對南非敲安3打點

U23世界盃／日本勝哥倫比亞 富田蓮談中華隊：火球男多

相關新聞

U23世界盃／島孝明任日本情蒐 21歲就結束球員生涯轉職

U23世界盃棒球賽日本隊情蒐島孝明也很有故事性，21歲就選擇結束職棒球員生涯，此次以運科數據分析方式協助數據分析，他表示...

U23世界盃／和陳冠宇當過隊友 日本情蒐島孝明視訊不忘爆料

U23世界盃棒球賽日本隊情蒐人員是職棒退役球員島孝明，他曾和陳冠宇在羅德隊當隊友，透露都跟陳冠宇聊一些「可愛的話題」，還...

U23世界盃／台鋼雙雄良性競爭 日本教頭點名曾宸佐很討厭

中華隊在U23世界盃棒球賽將帶2勝進入超級循環複賽，曾宸佐、紀慶然在野手中表現出色，兩人你一言、我一句要比誰的安打多，「...

U23世界盃／中華隊全勝晉級 複賽首戰就碰南韓加緊情蒐

無關複賽形勢的一戰，中華隊卻經歷在本屆U23世界盃棒球賽最艱難的一戰，面對已被淘汰的委內瑞拉，打到延長賽突破僵局，才在第...

U23世界盃／李晨薰「驗貨戰」 先發2局飆速154公里

中華隊今天打到延長8局，才以4：3險勝上屆冠軍委內瑞拉，預賽5戰打完全勝，先發投手李晨薰投2局失1分，現場球探測速最快1...

U23世界盃／「勝利打點沒了…」 曾宸佐用再見安打回來

失去的勝利打點，曾宸佐自己打回來，今天在延長8局敲出再見安打，幫助中華隊以4：3擊敗委內瑞拉，在U23世界盃棒球賽取得預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。