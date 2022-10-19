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U23世界盃／和陳冠宇當過隊友 日本情蒐島孝明視訊不忘爆料
U23世界盃棒球賽日本隊情蒐人員是職棒退役球員島孝明，他曾和陳冠宇在羅德隊當隊友，透露都跟陳冠宇聊一些「可愛的話題」，還不忘開玩笑說陳冠宇日文一年比一年退步。
U23世界盃棒球賽台灣隊此次預賽與日本隊同組，台灣預賽擊敗日本隊，讓日本吞下目前為止唯一1敗，台灣以分組第一晉級複賽、日本分組第2晉級。
此次日本隊情蒐人員有熟悉的面孔，24歲的島孝明曾來台灣打過亞洲青棒錦標賽、冬季聯盟，在2016年日職選秀會獲千葉羅德海洋隊第3指名選入，但職棒生涯沒有持續太久，2019年年僅21歲時就決定離退、結束球員生涯。
被問起認不認識陳冠宇，島孝明笑說在二軍時，兩人常常在休息室說一些「可愛的話題」，他解釋說，當時陳冠宇雖然會說日文，但說得不是很好，他們都會開玩笑說陳冠宇日文每年越來越退步，「我都會跟他說，你的日文好詭異。」
島孝明也想起陳冠宇教他講中文「沒有」，還爆料說隊友都會故意叫陳冠宇：「醜八怪。」記者幫島孝明打視訊電話給陳冠宇，島孝明一看到陳冠宇笑得燦爛，兩人聊了許久，看得出來交情不錯。
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