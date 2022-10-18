U23世界盃／「勝利打點沒了…」 曾宸佐用再見安打回來

失去的勝利打點，曾宸佐自己打回來，今天在延長8局敲出再見安打，幫助中華隊以4：3擊敗委內瑞拉，在U23世界盃棒球賽取得預賽5戰全勝。

雖是消化試合，但面對上屆冠軍、火力強大的委內瑞拉，中華隊經歷本屆賽會至今最辛苦的一戰，雖是此役先取分的一方，但委內瑞拉強勢進逼，2局上就靠7到9棒的的連3棒安打追平，第3局由奇里諾斯（Jesus Chirinos）敲出陽春砲超前。

中華隊6局下由顏國晉先敲內野安打，推進二壘後，楊竣翔補上追平安打，曾宸佐補刀，他的單場第2安掃回超前分，結果第7局又是奇里諾斯炸出陽春砲，一棒追平。

曾宸佐在正規賽當英雄的機會被奇里諾斯硬生生摧毀，但延長賽還是由他一棒終結戰線，在滿壘時敲出單場第3支安打。

「滿開心的」，曾宸佐建功的打席當下心情，「可以有這樣的機會讓我去表現，我是用享受的心情去打最後一個打席。」此役擔任開路先鋒，他說棒次調動對自己沒有任何影響，「打第幾棒其實沒什麼差，就是求上壘。」

談到7局上看到追平轟的想法，曾宸佐直率說：「想說我的勝利打點沒了。」結果他在第8局又把勝利打點打了回來，他謙虛說：「謝謝隊友讓我有這個機會打到再見安打。」

曾宸佐已不記得上次再見安是何時，但穿中華隊球衣是第一次，「所以特別開心。」中華隊將在20日複賽首戰面對南韓隊，將有一場硬仗要打，他霸氣說：「還是一樣，在我們主場要全力贏下來。」 曾宸佐單場3安打，包括再見安打，幫助中華隊擊敗委內瑞拉。記者黃仲裕／攝影 曾宸佐單場3安打，包括再見安打，幫助中華隊以4：3擊敗委內瑞拉。記者黃仲裕／攝影

【中央社台中18日電】

U23世界盃棒球賽台灣隊預賽最後一戰與委內瑞拉交手，曾宸佐7局上勝利打點飛走，延長賽第8局再打回來，單場3安2打點，8局敲出再見安打率隊以4比3拿下預賽5連勝。

U23世界盃棒球賽台灣隊預賽最後一天在洲際棒球場迎戰委內瑞拉，兩隊攻勢往來，3局打完委內瑞拉2比1領先，台灣隊6局下靠著顏國晉內野安打、短打推進、楊竣翔適時安打幫助球隊扳平比數，曾宸佐補上安打幫助球隊超前比分。

委內瑞拉齊里諾斯（Jesus Chirinos）7局再從後援投手郭定泓手中開轟，單場雙響砲、讓戰局再度回到平手；兩隊鏖戰至突破僵局制延長賽8局下，台灣隊靠著曾宸佐再見安打拿下勝利。

曾宸佐表示，很享受也很開心有這樣的表現機會，最後一個打席想著碰到球就好，抓到滑球打出去，想要往外野打、很幸運形成安打。

曾宸佐表示，此次賽會前半段表現不算好，比賽在台灣舉行，觀眾多關注也大，希望用開心的方式享受、放開表現。

7局看到委內瑞拉打者開轟時，曾宸佐笑說：「我心想，我的勝利打點沒了。謝謝隊友讓我有機會8局下打再見安打，很久沒有穿著國家隊球衣打再見安打，特別開心，要把這個勝利和喜悅獻給家人和台灣球迷。」

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