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U23世界盃／張聖豪用詹子賢球棒很順手 對南非敲安3打點

中央社／ 台中18日電
U23世界盃棒球賽台灣隊捕手張聖豪（圖）17日拿著詹子賢的棒子上場，敲出本次賽會首安就是長打，貢獻3分打點。 中央社
U23世界盃棒球賽台灣隊捕手張聖豪（圖）17日拿著詹子賢的棒子上場，敲出本次賽會首安就是長打，貢獻3分打點。 中央社

U23世界盃棒球賽中華隊捕手張聖豪昨天拿著詹子賢的棒子上場，敲出本次賽會首安就是長打，貢獻3分打點；詹子賢很照顧張聖豪，下廚煮牛排時也會約他一起吃。

U23世界盃棒球賽中華隊此次2名主戰捕手為張聖豪和張翔，張聖豪首場與哥倫比亞比賽後半段上場接替蹲捕，沒有打數，與德國隊比賽先發出賽，1打數沒有敲出安打。

中華隊昨天與南非交手，張聖豪先發蹲捕與投手游騰堯搭配，打擊方面，3局敲出清壘二壘打，一棒幫球隊送回3分，他秀出球棒說：「這是詹子賢給我的球棒。」

張聖豪今天透露，先前隊友中信兄弟學長詹子賢確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）下二軍，後來留在二軍調整那段時間，有一次帶了兩箱球棒到球場，因為兩人的打擊方式類似，試用詹子賢的球棒後打得很順手。

每場比賽面對的投手類型和自己的狀況都不太一樣，張聖豪表示，會看狀況決定當天要用哪支球棒，U23世界盃前兩場比賽沒有拿出來，昨天對南非隊比賽首度使用就有不錯的結果。

被問起與詹子賢的互動，張聖豪表示，不會因為詹子賢是學長就害怕搭話，「學長很照顧我，會跟我講一些打擊上的資訊」；詹子賢下廚也都會叫張聖豪一起吃，「他煎牛排很好吃。」

棒協 U23世棒賽

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