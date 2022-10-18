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U23世界盃／對最有力量的委內瑞拉 李晨薫把關不敗之身

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
李晨薰今天晚間7點對委內瑞拉先發。記者黃仲裕／攝影
李晨薰今天晚間7點對委內瑞拉先發。記者黃仲裕／攝影

中華隊在U23世界盃棒球賽預賽4連勝，確定晉級超級循環複賽，今天晚間7點在預賽最終戰出戰委內瑞拉，推出李晨薫先發，他期望能為自己投出身價。

中華隊昨天以14：1提前在5局「扣倒」南非隊，目前維持4戰全勝，今晚尋求續保不敗之身，安排李晨薰先發，首戰有出賽的投手也會待命，為接下來的賽事調整。

李晨薰在2019年12月進行TJ韌帶置換手術，術後的狀況一直備受矚目，他透露今年最長曾投到5局，在培訓隊期間則是最多2局。

總教練謝承勳也坦言，從他進入培訓隊後狀況都不錯，只是對他的手會有點擔心，牛棚也投得比較少，今天也會持續觀察他的球速、控球，「如果投1、2局球速沒有降的話，就表示他的手狀況是OK的。」

今晚的對手委內瑞拉團隊打擊率3成70、敲出44支安打，火力勇冠各隊。對於這場先發任務，李晨薰說就是盡全力，希望把自己的身價投出來，也有看委內瑞拉這幾場比賽，力量很大，變化球搶好球、兩好球後的引誘球是重點課題。

今天上午10點先由哥倫比亞出戰德國，如果哥倫比亞贏球、取得第3勝，將確定上屆冠軍委內瑞拉被淘汰，A組由中華隊、日本、哥倫比亞晉級，也就是說中華隊與委內瑞拉之戰的勝敗不會帶進複賽；若哥倫比亞輸球，則中委之戰將牽動A組第3張複賽門票誰屬。

棒協 U23世棒賽

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