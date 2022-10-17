U23世界盃／日本勝哥倫比亞 富田蓮談中華隊：火球男多

U23世界盃棒球賽日本隊今天預賽與哥倫比亞交手，日本隊先發左投富田蓮投5局飆出8次三振、無責失分，率隊以4比1拿勝。富田蓮對中華隊的印象，「球速超過150公里的投手很多。」

U23世界盃棒球賽日本隊今天在洲際棒球場與哥倫比亞交手，由被看好今年有望獲得日職指名的左投富田蓮先發。

富田蓮開賽被首名打者敲出安打，2人出局後隊友守備失誤，但力守不失分，2局先投出觸身球保送，接著讓打者敲出雙殺打，再三振抓到該局第3個出局數。

富田蓮3局讓對手3上3下，4局先被敲出安打，接著連續飆出3次三振，5局1人出局後讓哥倫比亞打者靠著失誤上壘，2人出局後再被敲出安打、失掉1分。

富田蓮總計投5局被敲出3支安打，投出8次三振、沒有保送，失掉1分非責失分，拿下勝投；日職選秀將於20日舉行，富田蓮表示，隊友有一直談論，但現階段就是盡最大的能力幫助日本隊拿下好成績。

中華隊昨天與日本交手，富田蓮沒有上場投球，他表示，昨天球迷很多，感受到台灣人對於棒球充滿熱忱，啦啦隊加油聲很大聲；對於中華隊的印象，他則特別提到台灣可以投超過150公里的投手很多，「日本沒有這麼多投手可以投這麼快，希望未來日本可以培養出更多這樣的投手」。

對於今天表現，富田蓮表示，到球場就發現風很大，左外野的方向是往回吹，有特別留意控球，把事先的準備表現出來，做好先發的工作。