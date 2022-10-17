U23世界盃／林岳谷不想再錯過國家隊 壓力大瘦4公斤

U23世界盃棒球賽中華隊野手林岳谷集訓期間壓力過大，一度瘦了4公斤，高中曾與國手擦肩，教練周宗志一通電話拉他一把，昨天國際賽舞台先發出賽：「原來這就是國家隊的感覺」。

U23世界盃棒球賽中華隊野手林岳谷身材明顯變得清瘦，他透露在集訓期間怕被刷掉，給自己很大壓力，從原本73公斤瘦到69公斤，但現在有慢慢胖回來，「很多人講不要給自己太大壓力，但沒有壓力不會成長」。

林岳谷高二時有入選U18世界盃棒球賽培訓隊，但沒能留在正選名單，他表示被刷掉後有3天時間沒有心情練球，也很沒有自信，某一天晚上母隊穀保家商總教練周宗志打電話給他，跟他講了很多話，「他跟我說，棒球路不是只有這樣，後面還有很長的路要走」。

林岳谷把教練的話聽進去，高中畢業進到國立體大磨練成長，他也感謝國體教練、此次中華隊內野教練邱俊文，「他在守備方面給我很多幫助，也讓我越來越有信心」。

林岳谷昨天與日本隊比賽先發守游擊，他笑說：「站上場後，啊！原來這就是國家隊的感覺」，第一次面對這樣的大場面，又是對上日本，觀眾很多，既緊張又亢奮，同是穀保畢業的何恆佑、林子崴也都有鼓勵他享受比賽。