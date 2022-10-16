快訊

以房養老版圖...北北基快跌破5成 「這1地區」成長最快

最新民調！美麗島電子報公布 盧秀燕贏蔡其昌44個百分點

深夜豪雨特報 全台8縣市今晚至明天「嚴防雨彈」

U23世界盃棒球賽／17日對南非 台灣派游騰堯先發

中央社／ 台中16日電
U23世界盃棒球賽台灣隊拿下預賽3連勝，17日將與實力有段落差的南非隊交手，預計派出台東大學投手游騰堯（圖）先發。 中央社
U23世界盃棒球賽台灣隊拿下預賽3連勝，17日將與實力有段落差的南非隊交手，預計派出台東大學投手游騰堯（圖）先發。 中央社

U23世界盃棒球賽台灣隊拿下預賽3連勝，明天將與實力有段落差的南非隊交手，預計派出台東大學投手游騰堯先發，總教練謝承勳表示，游騰堯控球穩定。

Ｕ23世界盃棒球賽台灣隊預賽接連擊敗哥倫比亞、德國隊，今天與日本隊交手以3比1拿下勝利，預賽3連勝，明天將與南非隊交手，18日預賽最後一戰對手則是委內瑞拉。

台灣隊總教練謝承勳表示，明天將由子弟兵台東大學右投手游騰堯先發，本來也有考慮台灣電力棒球隊投手郭定泓先發，後來抉擇，游騰堯控球不錯，也希望他明天可以拉長投球局數。

棒協 U23世棒賽

延伸閱讀

U23世界盃／中華隊團隊防禦率0.33好狂 總仔讚選手拚勁

U23世界盃／飆160公里喊爽 林振瑋暴傳因「怕太快」

比分Live／U23曾頌恩兩安兩關鍵打點 中華3:1日本取3連勝

U23世界盃／醫生摸一把說不妙 羅暐捷急哭後看片子笑了

相關新聞

U23世界盃／曾頌恩巨大雙安 中華隊射「日」預賽3連勝

中華隊今天在U23世界盃棒球賽預賽對上日本隊，第4棒曾頌恩雙安、貢獻2分打點，幫助中華隊以3：1贏球、取得預賽3連勝；此...

U23世界盃／中華隊團隊防禦率0.33好狂 總仔讚選手拚勁

中華隊今天以3：1擊敗日本隊，成為第一支在U23世界盃棒球賽預賽拿到3連勝的球隊，日本則是吞下第1敗，中華隊3任投手聯手...

U23世界盃／飆160公里喊爽 林振瑋暴傳因「怕太快」

中華隊「巨投」林振瑋今天先發3局退場，原來是因右手中指指甲裂開，他主動向教練團報告，「怕影響到球隊，不要硬撐。」自嘲是「...

U23世界盃／「不要再添麻煩」 曾頌恩敲安後沒忍住淚水

中華隊今天以3：1擊敗日本隊，在U23世界盃棒球賽取得預賽3連勝，A組情勢大好。中信兄弟隊的曾頌恩此役貢獻雙安、兩分打點...

U23世界盃棒球賽／17日對南非 台灣派游騰堯先發

U23世界盃棒球賽台灣隊拿下預賽3連勝，明天將與實力有段落差的南非隊交手，預計派出台東大學投手游騰堯先發，總教練謝承勳表...

比分Live／U23曾頌恩兩安兩關鍵打點 中華3:1日本取3連勝

中華隊在U23世界盃棒球賽連取兩勝，今天將迎接中日大戰，由巨投林振瑋先發，打線則首度在游擊換人，改啟用富邦悍將隊的新秀林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。