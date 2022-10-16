U23世界盃棒球賽／17日對南非 台灣派游騰堯先發

U23世界盃棒球賽台灣隊拿下預賽3連勝，明天將與實力有段落差的南非隊交手，預計派出台東大學投手游騰堯先發，總教練謝承勳表示，游騰堯控球穩定。

Ｕ23世界盃棒球賽台灣隊預賽接連擊敗哥倫比亞、德國隊，今天與日本隊交手以3比1拿下勝利，預賽3連勝，明天將與南非隊交手，18日預賽最後一戰對手則是委內瑞拉。

台灣隊總教練謝承勳表示，明天將由子弟兵台東大學右投手游騰堯先發，本來也有考慮台灣電力棒球隊投手郭定泓先發，後來抉擇，游騰堯控球不錯，也希望他明天可以拉長投球局數。

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