U23世界盃／徐基麟在未來主場拿勝投亢奮 鄭錡鴻有提醒

中央社／ 台中16日電

U23世界盃棒球賽中信兄弟投手徐基麟昨晚後援登板，投3.2局無失分、再見牽制幫助球隊守住勝利，在未來主場登板直言亢奮，兄弟二軍投手教練鄭錡鴻賽後也有稱讚和提醒他。

具有旅美資歷的投手徐基麟連2年打U23世界盃棒球賽，昨晚德國隊比賽，4局1人出局、壘上有人時登板後援，總計投3.2局投出1次保送、1次三振，7局2人出局後、回身牽制二壘跑者抓到最後一個出局數，幫助球隊以3比0拿勝、也拿下勝投。

徐基麟表示，第一次在未來的主場洲際棒球場登板很亢奮，也有想像之後在這邊投球滿場的感覺，但昨天還是很專注在比賽，聽不太到其他的聲音、認真地丟球。

徐基麟表示，去年U23世界盃棒球賽德國隊感覺140公里以上的球就打不太到，今年進步很多，昨天交手，變化球和偏低的球都放掉、只打直球，昨天的策略就是丟進去給他們打，知道自己的優勢不是三振，讓他們打成飛球和滾地球，守備會幫忙。

昨天再見牽制二壘幫球隊守住勝利，徐基麟表示，只有3分的領先，那個出局數蠻重要的，集訓期間就有一直練習暗號配合，「如果有遇到這樣的狀況、一次就要讓他們出局。」

徐基麟表示，昨天投完之後，兄弟二軍投手教練鄭錡鴻也有鼓勵他，「教練跟我說很好，但2好球之後引誘球可以好一點」，之後還會遇上中南美洲的球隊，他們攻擊慾望比較強一點，稍微失投可能就沒了，控球要再好一點。

棒協 U23世棒賽

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