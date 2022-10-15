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U23世界盃／莊陳仲敖首戰登板飆速 對上「他」三振完成復仇

中央社／ 台中15日電
中華隊投手莊陳仲敖。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
中華隊投手莊陳仲敖。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

U23世界盃棒球賽台灣隊終結者莊陳仲敖首戰登板飆速，投1局飆3K、最快球速153公里，但他自評動作需修正，哥倫比亞打者布爾瓦去年曾打他全壘打，此次對決三振也算復仇。

U23世界盃棒球賽台灣代表隊此次由旅美奧克蘭運動家隊投手莊陳仲敖扛終結者，13日首場與哥倫比亞比賽，後援投1局沒被敲出安打，投出3次三振、1次保送，無失分，幫助球隊守住勝利。

莊陳仲敖今天表示，第一場上場前非常緊張，因為是國際賽，又沒有投過終結者的角色，但上場搶到第一個好球數之後，心情上就沒有這麼緊張，把場下緊張心情發洩在場上。

莊陳仲敖提到，雖然一開始隊友有失誤，但沒有影響心情，馬上轉換想法，跟自己說事情發生就不要多想，好好抓下每一個出局數。

首場比賽雖然就有不錯的速度發揮，但莊陳仲敖表示，之後回去看比賽影片，有發現動作有點僵硬、沒有很協調，感覺太用力投球、球路有點偏高，如果之後再上場，會想辦法把自己的動作調整好。

莊陳仲敖透露，登板解決的首名打者布爾瓦（Brayan Buelvas）也是運動家隊體系的球員，但層級不同，上一屆U23世界盃被布爾瓦打全壘打，當下沒有發現打者是誰，三振打者之後才發現是布爾瓦。

體驗天母棒球場主場出賽，莊陳仲敖表示，球迷很多，上場很興奮，但只有聽到聲音，眼睛一直看著捕手要的位置投、專注場上。

棒協 U23世棒賽

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