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U23世界盃／紀慶然先發出賽 曾頌恩板凳待命

中央社／ 台中15日電
中華隊打者曾頌恩因為前役觸身球沒有先發。 聯合報系資料照
中華隊打者曾頌恩因為前役觸身球沒有先發。 聯合報系資料照

U23世界盃棒球賽台灣隊今晚與德國隊交手打序微調，曾頌恩因為觸身球沒有先發，首戰打出關鍵安打的紀慶然先發出賽，王騰玉上壘率高移往第一棒。

U23世界盃棒球賽台灣隊晚間7時在台中洲際棒球場迎戰德國隊，由先發投手賴延峰與捕手張聖豪投捕搭檔。

台灣隊打序上也有微調，讓腳程快的王騰玉打1棒、守三壘，王騰玉首場比賽雖然有失誤，但總教練謝承勳表示，場地狀況也有影響，可能也是太急了，還沒有接好就傳球，但不會因為一次失誤責備王騰玉，首場比賽換下場時也有鼓勵王騰玉。

首場比賽打出關鍵安打的紀慶然今天先發打7棒、指定打擊，陳聖平從一棒移往5棒、一樣守二壘。謝承勳表示，陳聖平有長打能力，希望壘上有人時借重陳聖平的長打能力、送回分數。

曾頌恩首場比賽第2打席遭處身球保送打中左手，今天沒有先發出賽。曾頌恩表示，當下可能腎上腺素分泌，沒有覺得太痛，但賽後手有點腫，打擊的時候會痠，因為打到的地方離之前的舊傷有點近，所以比較謹慎，目前已經消腫，賽前練打也沒有問題，保險起見，教練團還是讓他先板凳待命。

棒協 U23世棒賽

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