U23世界盃／日本藤井拓海開轟 擊敗德國拿首勝

U23世界盃棒球賽昨天開打,日本隊今天首戰與德國隊交手,日本隊投打發揮,藤井拓海單場2安、2局開轟,日本隊投手群聯手壓制,終場以6比0拿下首勝。

U23世界盃棒球賽昨天開打,開幕戰台灣以6比2擊敗哥倫比亞,台灣此次預賽與日本、哥倫比亞、德國、南非和委內瑞拉同組,台灣隊今天沒有比賽,同組棒球世界排名第一的日本隊與德國隊交手。

日本隊今天派出左投富田蓮先發,開賽連抓8個出局數,直到3局2人出局後投出四壞保送讓德國隊上壘,但接著飆出三振、沒有失分;富田蓮今天3局沒被敲出安打、投出4次三振、無失分。

日本隊4局啟動牛棚,谷優希、柳橋巧人、澤柳亮太郎、權田琉成依序登板、各投1局,僅讓德國隊敲出2支安打,沒有失掉分數,柳橋巧人拿下勝投。

日本隊2局就有攻勢,藤井拓海敲出陽春砲,中村迅敲出二壘打,1人出局後中田悠斗、豬原隆雅接連敲出安打再添2分,大西蓮選到四壞保送,中川拓紀補上二壘打,送回團隊第4分。

日本隊4局再起攻勢,中田悠斗率先敲出安打,豬原隆雅三壘打再添1分,5局靠著保送、安打、接連滾地球跑回團隊第6分、順利拿下勝利。

日本隊明天將於洲際棒球場與委內瑞拉交手,委內瑞拉是上屆U23世界盃冠軍,今天首戰以9比0擊敗南非隊;台灣隊明天將於洲際棒球場與德國隊交手。

