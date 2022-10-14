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U23世界盃／日本藤井拓海開轟 擊敗德國拿首勝

中央社／ 台北14日電
日本擊敗德國隊。 WBSC官方推特
日本擊敗德國隊。 WBSC官方推特

U23世界盃棒球賽昨天開打，日本隊今天首戰與德國隊交手，日本隊投打發揮，藤井拓海單場2安、2局開轟，日本隊投手群聯手壓制，終場以6比0拿下首勝。

U23世界盃棒球賽昨天開打，開幕戰台灣以6比2擊敗哥倫比亞，台灣此次預賽與日本、哥倫比亞、德國、南非和委內瑞拉同組，台灣隊今天沒有比賽，同組棒球世界排名第一的日本隊與德國隊交手。

日本隊今天派出左投富田蓮先發，開賽連抓8個出局數，直到3局2人出局後投出四壞保送讓德國隊上壘，但接著飆出三振、沒有失分；富田蓮今天3局沒被敲出安打、投出4次三振、無失分。

日本隊4局啟動牛棚，谷優希、柳橋巧人、澤柳亮太郎、權田琉成依序登板、各投1局，僅讓德國隊敲出2支安打，沒有失掉分數，柳橋巧人拿下勝投。

日本隊2局就有攻勢，藤井拓海敲出陽春砲，中村迅敲出二壘打，1人出局後中田悠斗、豬原隆雅接連敲出安打再添2分，大西蓮選到四壞保送，中川拓紀補上二壘打，送回團隊第4分。

日本隊4局再起攻勢，中田悠斗率先敲出安打，豬原隆雅三壘打再添1分，5局靠著保送、安打、接連滾地球跑回團隊第6分、順利拿下勝利。

日本隊明天將於洲際棒球場與委內瑞拉交手，委內瑞拉是上屆U23世界盃冠軍，今天首戰以9比0擊敗南非隊；台灣隊明天將於洲際棒球場與德國隊交手。

棒協 U23世棒賽

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