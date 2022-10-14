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U23世界盃／哥國捕手幫撿球棒被電視台讚爆 網：是在偷臭嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
哥倫比亞捕手撿球棒，避免中華隊球員受傷。 截圖自畫面
哥倫比亞捕手撿球棒，避免中華隊球員受傷。 截圖自畫面

U23世界盃棒球賽於昨天在天母球場開打，中華隊首戰哥倫比亞，最終地主以6：2擊敗客隊取得首勝，然而台灣球迷為中華隊獲勝歡呼時，其實轉播單位發現對方捕手一個暖心小動作，稱讚他的做為。

這個動作發生在六局下半，原本1：2落後的中華隊在此半局追分，六棒王騰玉先跑出內野安打上一壘，七棒楊竣翔擊出內野滾地，哥倫比亞發生野手傳球失誤，王騰玉趁機衝向本壘時，哥隊捕手阿隆索(Camargo Alonso)看到留在本壘上的球棒，立刻先撿起丟至一旁，再專注於防守；最後球仍未傳到，而王騰玉則安全跑回追平分，轉播單位稱捕手這個動作是暖心捕手的「貼心舉動」。

不少球迷確實讚揚哥國捕手動作，不過，由於日前發生中華職棒中信兄弟與樂天桃猿之戰，桃猿隊捕手嚴宏鈞在本壘攻防時，將兄弟球員擊球的球棒踢至壘線上，引發是否「埋地雷」之爭議，因此有不少網友也拿轉播單位這個剪輯做討論，有人留言，「懷疑(轉播單位)是在偷臭，但是沒證據。」

然而也有人留言說，「換成某隊的捕手可能就踢了一下。」、「沒品球隊學一下好嗎！」

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