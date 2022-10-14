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U23世界盃／澳洲隊教頭帶過林智勝 破紀錄轟有說恭喜

中央社／ 台北14日電
U23世界盃棒球賽13日開打，澳洲隊由總教練尼爾森（Dave Nilsson）（圖）率隊來台，尼爾森對台灣並不陌生，曾在澳職帶過中華職棒味全龍隊老將林智勝，聽到林智勝在拚全壘打紀錄直呼：「非常棒」。 中央社
U23世界盃棒球賽13日開打，澳洲隊由總教練尼爾森（Dave Nilsson）（圖）率隊來台，尼爾森對台灣並不陌生，曾在澳職帶過中華職棒味全龍隊老將林智勝，聽到林智勝在拚全壘打紀錄直呼：「非常棒」。 中央社

U23世界盃棒球賽昨天開打，澳洲隊由總教練尼爾森率隊來台，尼爾森對台灣並不陌生，曾在澳職帶過林智勝，聽到林智勝在拚全壘打紀錄直呼：「非常棒」。

U23世界盃棒球賽昨天正式開打，此次總計12支球隊參賽，澳洲隊與台灣預賽分在不同組，由尼爾森（Dave Nilsson）擔任總教練，今天首戰將與墨西哥隊交手。

尼爾森球員生涯曾打過美職、澳職和日本職棒，對台灣也不陌生，多次國際賽來過台灣，執教澳洲職棒布里斯本俠盜隊（Brisbane Bandits）時，在2017年帶過林智勝，當年也帶領球隊拿下總冠軍，2021年起擔任湖國碼頭犬（Lake Country DockHounds）打擊教練，也帶過陽岱鋼。

尼爾森表示，此次澳洲隊的組成比較倉促，陣中有澳職球員、美職小聯盟球員，還有來自美國和日本大學隊的好手，組訓期間約4個月，但全員到齊練球僅一周，目標希望可以打進決賽。

談起對於台灣的印象，尼爾森表示，台灣人對於棒球很熱愛，也很熱情，並透露一直到現在都還有跟林智勝保持聯絡，林智勝敲出破中職紀錄290轟時，有傳訊息跟他說恭喜。

尼爾森表示，林智勝是很積極的球員，無論練球、訓練還是場上的攻擊，也很聰明，聽到林智勝今年40歲還持續在推進中職全壘打王紀錄，尼爾森直言：「非常棒」。

尼爾森也提到，可以在運動員生涯的後期還能有這樣的表現很不容易，「林智勝知道自己在幹嘛、很不容易，看他持續在場上奮鬥、希望他繼續加油，也祝福他早日達成（300轟）目標。」

棒協 U23世棒賽

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