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U23世界盃／鄭達鴻首度當國家隊教練 向克魯茲挖寶

中央社／ 台北13日電
鄭達鴻首度當國家隊教練。 台中成棒隊臉書
鄭達鴻首度當國家隊教練。 台中成棒隊臉書

退役職棒球員鄭達鴻此次以不同身分進到國家隊，擔任U23世界盃棒球賽守備教練，首次當教練就在台灣打壓力大；鄭達鴻透露原本計畫到國外學當教練因疫情沒成行，此次把握機會向克魯茲挖寶。

鄭達鴻2017年季後從職棒退下來後，到業餘城市隊先擔任球員、後來轉任教練，此次入選U23世界盃棒球賽教練團。U23世界盃棒球賽在台灣舉行，鄭達鴻回憶，上一次以球員身分在台灣打國際賽已經是2012年世界棒球經典賽資格賽和亞錦賽。

鄭達鴻笑說，之前有以球員身分打過很多國際賽，教練是第一次，「第一次當國家隊教練就是在台灣打、關注也多，也開玩笑跟總教練謝承勳說，怎麼第一次當就給我壓力這麼大。」

鄭達鴻當教練也一邊學習，把握機會向陣中的外籍打擊教練克魯茲挖寶，鄭達鴻透露，從職棒退下之後，其實有存一筆基金，想要出國去學當教練，無論是捕手方面還是打擊，但剛好碰到疫情COVID-19（2019冠狀病毒疾病）沒能成行。

此次把握入選國家隊機會，也想跟經驗豐富的克魯茲學習，鄭達鴻表示，克魯茲有很多特殊的觀念、特殊的教法，看克魯茲指導球員，最特別的地方是會給球員很大的自信心，讓打者相信自己「原來我可以打得到這個角度的球」。

鄭達鴻從球員轉任教練約4年，他表示當教練比當球員難，球員只要顧好自己就好，教練要看的東西很多，每天的訓練菜單、訓練量，以及時間掌控；此次U23世界盃協助內野和捕手訓練，配球以球員為主，但會提供臨場的協助。

棒協 U23世棒賽

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