U23世界盃／A組3隊排名世界前6 中華隊處死亡之組有得拚

U23世界盃將在今日晚間18:30分於天母球場開打，《WBSC》官網也在進行賽前分析報導，報導中指出中華隊所處的A組是「死亡之組」，競爭將非常激烈。

本屆中華隊與委內瑞拉、哥倫比亞、日本、德國、南非同屬A組，打完5場比賽後，將取前3名晉級循環賽。《WBSC》認為最激烈的比賽可能會出現在A組，因為中華隊、日本、衛冕軍委內瑞拉、上屆季軍哥倫比亞、都是有機會出線的隊伍。

報導也分析各隊戰力，委內瑞拉雖然只有2名上屆成員回歸，但整隊都是由職業球員組成。哥倫比亞有6名上屆成員回歸，其中卡瑪洛（Jair Camargo）為雙城2A球員。日本則是以業餘球員和高中畢業生為主。

根據WBSC世界排名，A組四隊，日本第一、中華第二、委內瑞拉世界第六、哥倫比亞排名11。

中華隊的部分，總教練謝承勳對投手陣容充滿信心，打擊方面陳聖平、曾頌恩等人如果有好表現，可以晉級循環賽。

本屆賽事開幕戰，將於今晚18:30分在天母球場開打，中華隊推出「台鋼潛水艇」陳宇宏先發，對決上屆季軍哥倫比亞，陳宇宏連2屆參賽，上屆拿下大會防禦率王、勝率王、全明星隊先發投手三大獎項。