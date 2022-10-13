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U23世界盃／捕手重沉穩 排張翔、張聖豪主戰有考量

中央社／ 台北13日電
2022年第4屆U23世界盃棒球賽13日開打，台灣隊本屆選進3名捕手，將以張翔（圖）、張聖豪為主戰捕手。圖為111年10月11日張翔練球畫面。
2022年第4屆U23世界盃棒球賽13日開打，台灣隊本屆選進3名捕手，將以張翔（圖）、張聖豪為主戰捕手。圖為111年10月11日張翔練球畫面。

U23世界盃棒球賽今天開打，中華隊此次選進3名捕手，以張翔、張聖豪為主，兩人打擊一左一右也可配合對方投手調整，守備教練鄭達鴻盼捕手能沉穩，「國際賽投捕是影響勝負關鍵」。

U23世界盃棒球賽今天開打，開幕戰中華隊首戰將在天母棒球場與哥倫比亞交手，中華隊此次名單內帶了3名捕手，包括中職統一獅隊捕手張翔、中信兄弟捕手張聖豪，以及台灣電力成棒隊捕手林軒逸。

中華代表隊總教練謝承勳表示，張翔和張聖豪一個右打、一個左打，主要會以他們兩個為主戰捕手，也會考慮對方投手左投或右投做合適的調整，兩人都是年輕捕手，穿國家隊的球衣壓力大，但還是要全力以赴，至於林軒逸也要借重他的打擊。

中華隊守備教練鄭達鴻表示，張翔和張聖豪無論擋球、阻殺能力都不錯，阻殺傳球張翔又更突出，兩人集訓後半段才加入代表隊，也有加強與投手默契和暗號配合，此次守備方面暗號比較多，也會是重點。

鄭達鴻表示，除了阻殺外，捕手擋球也很重要，擋球好的捕手可以讓投手放心在兩好球之後投變化球，也有跟謝承勳討論，希望捕手要沉穩一點，「國際賽捕手和投手左右勝負比例高，擋球、傳球、控制整場很重要。」

鄭達鴻表示，張翔和張聖豪都是年輕的捕手但潛力不錯，此次U23世界盃配球會讓球員自己配，配球的原則就是擾亂打者節奏，臨場也會適時協助他們。

棒協 U23世棒賽

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