U23世界盃／台鋼林家鋐與陳翊瑄成遺珠 期待明年中職新球季

中職新軍台鋼雄鷹本次有多名選手入選U23集訓名單，但前文大先發陳翊瑄與台體林家鋐卻成為遺珠，未能進入正選名單，但兩人依舊對於即將到來的職業賽季感到興奮。

身為前台體主力之一的林家鋐一度過關斬將，撐到28人集訓名單，可惜最終未能獲得教練團青睞，一圓身披國家隊戰袍的夢想，對此他表示雖然感到可惜，但他更期待自己首個職棒賽季，「這半年來我努力提升自己的球技、身體素質以及心理層面，同時我也從U23集訓的過程中，努力與教練跟隊友挖寶，並更了解自己的優缺點進行改善。」

曾入選U23世界盃60人大名單的陳翊瑄，雖無緣國家隊，但他表示自己在集訓期間學到非常多的東西，並將在即將到來的職業賽季，努力鞭策自己，希望能扛起球隊王牌的角色，「對自己最大的期望就是能保持身體健康，度過生涯第一個職業賽季，雖首年只能打二軍，但這也讓我能學習如何調適職業的強度，希望能將均速提升到145公里，並且心態方面持續增強，展現堅韌不拔的韌性。」