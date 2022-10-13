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U23世界盃／集訓時住17樓遇強震 中華隊紀慶然：沒在怕
U23世界盃將於今晚正式開打，而中華隊也將全力迎戰哥倫比亞，同時陣中有多位台鋼生力軍參戰，其中就包含出產於文化大學的重砲曾宸佐、紀慶然，他們也透露集訓時遇地震發生的趣事。
入選U23國手的紀慶然與曾宸佐在文化大學時，就是主力球員。紀慶然在今年中職選秀會上以第二輪獲得台鋼球團青睞，而曾宸佐也在第12輪被台鋼相中一圓職棒夢，他們兩人再度身披國家隊戰袍出戰今晚的U23。
扛起U23國家隊中線主力的紀慶然，被台鋼球團選中後，就立即投入到國家隊的集訓，「獲得球團青睞後，我依舊保持訓練，並維持手感，同時加強身體素質，以免之後明年無法負荷首個職業賽季。」
而另一位入選U23的重砲曾宸佐，則十分期待明年職業賽季，並期許自己能盡快適應職棒強度，「其實獲選後的生活沒有太大改變，但自己有努力增重，提高訓練強度，並以球隊4棒為目標持續努力。」
紀慶然與曾宸佐回顧U23的集訓時，雙雙提及遇到地震時的趣事，紀慶然表示，「大家當時住在17樓，根本沒辦法躲，有人就直接躺在床上不做反抗，其他人直接在走廊上瘋狂亂叫，一群人壯膽才感覺沒那麼可怕。」
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