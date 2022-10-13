快訊

雨傘不能收！東北季風再增強 「這些地區」下周一恐有驚人雨勢

「還珠格格」女星68億豪宅遭法拍 老公人間蒸發下落不明

民眾打高端結果去不了日本 高端出面回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

U23世界盃／集訓時住17樓遇強震 中華隊紀慶然：沒在怕

聯合新聞網／ 編輯邱柏勳／綜合報導
紀慶然(右)曾宸佐(左)。 圖/紀慶然與曾宸佐提供
紀慶然(右)曾宸佐(左)。 圖/紀慶然與曾宸佐提供

U23世界盃將於今晚正式開打，而中華隊也將全力迎戰哥倫比亞，同時陣中有多位台鋼生力軍參戰，其中就包含出產於文化大學的重砲曾宸佐、紀慶然，他們也透露集訓時遇地震發生的趣事。

入選U23國手的紀慶然與曾宸佐在文化大學時，就是主力球員。紀慶然在今年中職選秀會上以第二輪獲得台鋼球團青睞，而曾宸佐也在第12輪被台鋼相中一圓職棒夢，他們兩人再度身披國家隊戰袍出戰今晚的U23。

扛起U23國家隊中線主力的紀慶然，被台鋼球團選中後，就立即投入到國家隊的集訓，「獲得球團青睞後，我依舊保持訓練，並維持手感，同時加強身體素質，以免之後明年無法負荷首個職業賽季。」

而另一位入選U23的重砲曾宸佐，則十分期待明年職業賽季，並期許自己能盡快適應職棒強度，「其實獲選後的生活沒有太大改變，但自己有努力增重，提高訓練強度，並以球隊4棒為目標持續努力。」

紀慶然與曾宸佐回顧U23的集訓時，雙雙提及遇到地震時的趣事，紀慶然表示，「大家當時住在17樓，根本沒辦法躲，有人就直接躺在床上不做反抗，其他人直接在走廊上瘋狂亂叫，一群人壯膽才感覺沒那麼可怕。」

相關新聞

U23世界盃／A組3隊排名世界前6 中華隊處死亡之組有得拚

U23世界盃將在今日晚間18:30分於天母球場開打，《WBSC》官網也在進行賽前分析報導，報導中指出中華隊所處的A組是「死亡之組」，競爭將非常激烈。 本屆中華隊與委內瑞拉、哥倫比亞、日本、德國、

U23世界盃／台鋼林家鋐與陳翊瑄成遺珠 期待明年中職新球季

中職新軍台鋼雄鷹本次有多名選手入選U23集訓名單，但前文大先發陳翊瑄與台體林家鋐卻成為遺珠，未能進入正選名單，但兩人依舊對於即將到來的職業賽季感到興奮。 身為前台體主力之一的林家鋐一度過關斬將，撐到

U23世界盃／集訓時住17樓遇強震 中華隊紀慶然：沒在怕

U23世界盃將於今晚正式開打，而中華隊也將全力迎戰哥倫比亞，同時陣中有多位台鋼生力軍參戰，其中就包含出產於文化大學的重砲曾宸佐、紀慶然，他們也透露集訓時遇地震發生的趣事。 入選U23國手的紀慶然

U23世界盃／捕手重沉穩 排張翔、張聖豪主戰有考量

U23世界盃棒球賽今天開打，台灣隊此次選進3名捕手，以張翔、張聖豪為主，兩人打擊一左一右也可配合對方投手調整，守備教練鄭...

U23世界盃／哥倫比亞海盜1A投手戰中華 高三振率但控球不佳

U23世界盃今日晚間18:30分在天母球場開打，中華隊將面對哥倫比亞，派出台鋼「潛水艇」陳宇宏擔任開幕戰先發，哥倫比亞則派出身高196公分的佛洛雷斯（Santiago Florez）先發。 陳宇

U23世界盃／上屆1分飲恨 中華隊推陳宇宏戰哥倫比亞

第4屆U23世界盃明天晚上6點半將在天母棒球場開打，中華隊「潛水艇」陳宇宏將扛起首戰先發，開幕戰要對決上一屆季軍哥倫比亞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。