U23世界盃／哥倫比亞海盜1A投手戰中華 高三振率但控球不佳

U23世界盃今日晚間18:30分在天母球場開打，中華隊將面對哥倫比亞，派出台鋼「潛水艇」陳宇宏擔任開幕戰先發，哥倫比亞則派出身高196公分的佛洛雷斯（Santiago Florez）先發。

陳宇宏去年代表中華隊參加U23世界盃表現亮眼，先發2次皆拿下勝投，主投12局，只失1分非自責分，防禦率是完美的0。也讓他一舉拿下大會防禦率王、勝率王、全明星隊先發投手三大獎項，今年參加中職選秀也順利加盟台鋼雄鷹。

哥倫比亞先發投手佛洛雷斯身高196公分，目前效力海盜小聯盟高階1A。今年出賽32場、先發5場、2勝4敗，63.2局的投球中送出61次三振、29次保送，防禦率6.50，是一名高三振率但控球不理想的投手。

哥倫比亞上屆拿到季軍，本屆出賽的23人皆有美職小聯盟出賽紀錄，其中15人今年有出賽紀錄，層級在新人聯盟至高階1A，來自雙城體系的捕手卡瑪洛（Jair Camargo）是唯一的2A球員，今年在2A出賽46場，打擊率2成39，12支全壘打，具備不錯的長打能力。