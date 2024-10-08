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卓榮泰：中華民國雙十國慶 中國哪一次高興

中央社／ 台北8日電

路透社報導，總統賴清德國慶演說後，共軍可能對台軍演。行政院長卓榮泰今天受訪表示，中華民國雙十國慶，中國哪一次高興，希望中國正視中華民國存在的事實。

賴總統將於10日於總統府前的國慶大典發表重要演說，慶祝中華民國113歲生日。路透社引述台灣官員說法報導，中國本週可能會以賴總統即將發表的國慶演說為由，藉機在台灣周邊發動軍事演習，試圖向台灣施壓、要求台灣接受其主權主張。

立法院會今天繼續進行對卓榮泰施政報告質詢。卓榮泰會前接受媒體聯訪，針對上述議題作相關說明。

卓榮泰表示，中華民國雙十國慶，中國哪一次高興，因此希望中國正視這個歷史、中華民國存在的事實，而很多外媒的報導，都希望能還原現在中華民國在這裡，跟台灣人民一起為和平、民主跟繁榮奮鬥的事實，政府會在這基礎下一起度過雙十國慶。

媒體追問，賴總統被指國慶晚會時推台北市長蔣萬安，而蔣萬安說不管怎樣都不介意。

卓榮泰表示，一個善意的動作不需要被有意解讀，中央地方互為推手，國家繼續向前走。

共軍 卓榮泰 國慶 賴清德

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