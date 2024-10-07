呂秀蓮：賴總統用祖國兩字揭國王新衣 展賴氏幽默

總統賴清德在國慶晚會拋出「祖國說」，前副總統呂秀蓮今天說，賴總統用「祖國」兩個字，揭開國王的新衣，展現賴氏幽默，預告兩岸關係應該進入新的時代。

賴總統5日晚間出席113年國慶晚會致詞時指出，最近鄰居中華人民共和國10月1日剛過完75歲生日，就年紀來說，中華人民共和國絕不可能成為中華民國人民的「祖國」，若要祝賀中華人民共和國生日快樂，切勿用「祖國」兩字。

呂秀蓮今天出席「Win-Win-Win 日韓台金三角」記者會，她會前受訪表示，賴總統已經開始展現賴氏幽默，預告兩岸關係應該進入新的時代；兩岸的領導人、兩岸人民都越來越聰明，也希望用越來越寬宏、越來越幽默的方式，避免戰爭、化解所有疑慮。

呂秀蓮在記者會表示，賴總統在國慶晚會用「祖國」兩個字，揭開國王的新衣。

呂秀蓮認為，兩岸關係面臨3件國王新衣，第一件是美國半年前開始要全世界注意聯合國2758號決議內涵與台灣沒有關係；其次，賴總統在國慶晚會提到台灣藝人、台商到北京經常要面臨各種壓力，必須認同中國是祖國，賴總統用賴氏幽默點出中華民國與中華人民共和國「到底誰是誰的祖國」。

呂秀蓮說，第三件國王的新衣則是今年9月30日，中國領導人習近平在慶祝中華人民共和國75週年招待會上的講話，其中有一段提到台灣，習近平說台灣是中國神聖領土、兩岸人民血脈相連、血濃於水，但是歷屆中共領導人慣用的「固有不可分割」6個字不見了。

呂秀蓮表示，她是抱持肯定、友善的立場，認為這是北京當局坦然面對歷史，終於承認1895年大清透過馬關條約，將台灣及澎湖永久讓予日本的這段歷史，所以收回「固有不可分割」這6個字。

呂秀蓮說，兩岸關係應該進入新的世代，過去的文攻武嚇也許繼續，但如果兩岸領導人坦然面對歷史、增加更多人文幽默，或許就可以避免兩岸干戈，她希望愛好和平民主的人用正面態度來解釋這樣的事情。

另外，出席記者會的淡江大學教授翁明賢受訪表示，賴總統是巧妙把「一中各表」變成「各表一中」，希望外界正視兩岸有兩個主權獨立存在的事實，也有中華民國政府跟中華人民共和國政府兩個政府存在的事實。