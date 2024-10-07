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馬辦批總統祖國說不倫不類 綠：馬英九無視民意

中央社／ 台北7日電

馬英九基金會執行長蕭旭岑質疑總統賴清德的「祖國說」不倫不類。民進黨立法院黨團今天說，賴總統的論述完全正確，獲民眾接受、國際支持，且中華民國在台灣、兩岸互不隸屬，馬英九不要還心想著神州大陸，無視民意與台灣主體性。

賴總統5日晚間出席113年國慶晚會致詞時指出，最近鄰居中華人民共和國10月1日剛過完75歲生日，就年紀來說，中華人民共和國絕不可能成為中華民國人民的「祖國」，若要祝賀中華人民共和國生日快樂，切勿用「祖國」兩字。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘今天召開輿情回應記者會，針對賴總統拋出「祖國說」後，共機27架次擾台等議題，作相關說明。

吳思瑤認為，賴總統的說法很創新、有力、全民共感，賴總統也祝賀中華人民共和國的國慶，展現國家元首雅量與高度，而中共只會以軍事威嚇台灣，況且中華民國要歡慶雙十國慶，這對中共來說很敏感，因此這段時間共機擾台也不足為奇。

蔡易餘提到，賴總統的論述獲民眾高度肯定、國際支持，也祝賀中華人民共和國的國慶，這就是對等的概念，而目前國台辦對此說法找不到破綻、論述上也無法否認，中共能做的就是用共機擾台、用武力侵犯台灣，恫嚇台灣人民，這樣的作法不利兩岸關係發展。

蕭旭岑認為賴總統的「祖國說」不倫不類，吳思瑤認為，「113大於75」是簡單的數學問題，蕭旭岑的發言某種程度反映馬英九的想法，因此令人遺憾的是，馬英九一再無視民意、無視台灣主體性，是否一再選擇只當中國馬前卒。

吳思瑤表示，兩岸互不隸屬這是很清楚的事情，否則馬英九是當選哪一個國家的總統，希望馬英九不要心想著神州大陸，而台灣全體多數民意認同的國家就是中華民國在台灣，沒有中國是祖國這種荒誕說法。

蔡易餘說，蕭旭岑說的中國，有點像是神州大陸的概念，不知道他們心中的中華民國長怎樣。

賴清德

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