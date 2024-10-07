新聞眼／賴的「祖國論」 掛著羊頭的「中華民國派」

賴清德總統在國慶晚會拋出「祖國論」，看似以中華民國的輩分力壓中華人民共和國，其實是借殼中華民國以凸顯「兩國互不隸屬」，拿中華民國作為對抗中共的工具，是掛著羊頭的中華民國派。

賴總統提到，就年紀來說，中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國七十五歲以上民眾的祖國。但他隨即強調，，中華民國在台澎金馬落地生根已七十五年，不必再去談論這層關係。他的意思是，儘管中華民國已經一一三歲，這個包含中華民國在大陸時期的年歲，已然隨著在台澎金馬落地生根，與對岸的中華人民共和國毫無瓜葛，以此鋪陳並強化其「兩國互不隸屬」的論點。

賴總統前天話音剛落，黨政人士立刻出來解讀，稱祖國論有三大亮點，包含對內主訴「團結」；以祝賀中華人民共和國生日，向中國遞善意橄欖枝；並以「台澎金馬落地生根」論點，去除國共內戰史觀。

可是賴總統前天還意有所指稱，若要祝賀國家生日，祝賀詞要精準，似在影射有人不愛國，認錯了「祖國」，這番話究竟是團結了內部，還是在內部塑造敵人？而在中華民國國慶晚會場合，提及中華人民共和國的十一國慶，意在凸顯兩岸兩國、互不隸屬，不僅不可能被視為遞出橄欖枝，更像是藉機推出「新兩國論」的進階版。

賴總統提及的祖國論、輩分說，在兩岸關係討論中並不新鮮，而且若是放置在「九二共識、一中各表」下爭論中國正統，或者以此為基礎討論「未來一個中國」議題，亦無不可。

只不過，從賴總統自稱務實的台獨工作者，到就任以來多次公開強調兩國互不隸屬，他口中的中華民國更像是拿來對抗北京的武器，而中華民國一一三年歲月中與中國大陸的連結，又豈是一句「去除內戰史觀」就能抹除？

反過來看，當賴總統喊出中華民國一一三年，已在某意義上承認中華民國從大陸到台灣的連結，潛意識中也無法迴避一個中國的現實，否則又何須爭論誰該是誰的祖國？

有別於賴總統山寨版的中華民國派論點，真正的中華民國派遵循中華民國憲法和兩岸條例對兩岸關係的定位，即從法理上，兩岸關係是中華民國下的台灣地區和大陸地區的關係，中華民國的主權範圍包含台灣和中國大陸，管轄權及於台澎金馬。站穩這個立場，其實也可以說，中華人民共和國當然不可能是中華民國的祖國，其理至明。