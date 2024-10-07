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賴總統「祖國論」 藍白批 綠按讚

聯合報／ 記者鄭媁張睿廷林銘翰黃婉婷陳熙文／台北報導
賴清德總統5日出席雙十國慶晚會發表「祖國論」引發國際關注。圖／截自衛報網站首頁。
賴清德總統5日出席雙十國慶晚會發表「祖國論」引發國際關注。圖／截自衛報網站首頁。

賴清德總統在國慶晚會發表「祖國論」，除藍營批評，民眾黨也指高度不夠。馬英九基金會執行長蕭旭岑批評賴的說法不倫不類。學者預期賴總統在本周四的國慶演說中，很可能重申互不隸屬的基調。

國慶籌委會主委、立法院長韓國瑜昨天在南投出席茶博會，未評論賴總統前天的發言。韓前天深夜發文表示，希望所有人都有享受到這場為中華民國暖壽的晚會慶典，他眼望這面怎麼看都最壯麗的國旗、耳聽從小親切熟悉的國歌，心中激動無法言語。

蕭旭岑昨天表示，如果賴真認同中華民國，為何將國號改為「中華民國台灣」？為何不依據中華民國憲法承認「台灣與大陸同屬一個國家的兩個地區」？

國民黨立委李彥秀表示，國慶晚會是為中華民國生日暖壽，賴清德卻以最失態的語言來鬧場；如依照賴的邏輯，難道八十歲以上台灣人的祖國是大日本帝國？賴將所有精神花在意識形態對抗，是國之不幸。

民進黨立委則認為，賴用基礎事實、強大邏輯，讓所有人無法反駁；立委林俊憲更稱這是以中國創造的話術來反問中國，將中國對台政治修辭「除魅」，爭取兩岸關係和台灣主權論述的國際話語權。立委許智傑說，賴總統提出新的兩岸解讀，要給賴按讚。

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