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議員揭國慶晚會場地瑕疵 北市體育局：轉知遠雄

中央社／ 台北6日電

113年國慶晚會昨天在台北大巨蛋落幕，有議員質疑場地出現迴音、疑似排煙不良等缺失。台北市體育局表示，將把各界意見轉知遠雄巨蛋公司，以採取更精進作為。

民進黨台北市議員顏若芳今天發布新聞稿表示，國慶晚會本是一樁喜事，現場卻有數項缺失，包含貴賓席及觀眾席都有大量座位無人、部分區域迴音嚴重，以及疑似因為排煙不良導致貴賓席一片霧濛濛。

顏若芳說，有大量空位顯然是台北市觀傳局規劃不當，但大巨蛋都開幕近一年了，還有迴音跟排煙等場地瑕疵，讓國慶晚會淪為世紀災難，令人瞠目結舌。

台北市體育局表示，對於各界提供場地相關意見，將轉知遠雄巨蛋公司及未來活動主辦方參考，以在合乎安全規定下記取此次活動經驗，採取更精進作為。

至於現場為何會有空位，台北市觀傳局說明，來賓是由僑委會、慶籌會、北市府等單位共同邀請，部分票券因颱風停班停課影響，未能即時送到貴賓手上，另有部分組團回台的僑胞，因班機受颱風影響延誤，未能趕在5日前抵台參與活動。

北市府 國慶 貴賓

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