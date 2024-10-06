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國慶總統府光雕 諸葛四郎領動漫畫角色現身

中央社／ 台北6日電

今年是「諸葛四郎」漫畫家葉宏甲百歲冥誕，2024國慶總統府建築光雕展演特別以漫畫為主軸，向經典致敬，同時邀請43名漫畫及動畫創作者以作品參與，見證台灣圖像創作能量。

2024國慶總統府建築光雕展演由總統府指導，中華文化總會及文化部共同主辦，以「當我們同在一起」為主題。文總今天釋出主視覺，是以「諸葛四郎」的肖像輪廓為畫面主軸，串連經典及年輕世代作家作品，引領民眾回顧不同時期的台灣原創漫畫及經典動畫。

葉宏甲之子葉佳龍向中央社記者表示，父親在24歲（1947年）時從新竹來到台北參與「新新月刊」發行，便一直住在萬華、西門町一帶直到過世，「諸葛四郎」漫畫在附近柳州街、成都路、康定路創作出版，現今總統府、衡陽路、重慶南路、228公園一帶則是父母親口中的「城內」，兒時是全家人逢過年出遊地點。

如今父親作品將在總統府前演出，葉佳龍感到榮幸之餘，也認為適逢父親百歲冥誕，更具意義。「諸葛四郎」是台灣50年代、漫畫黃金10年的代表性作品之一，當年許多漫畫家和學徒們一起打造了台灣漫畫史上輝煌時刻，希望後續能有更多更好的漫畫家參與這個行業。

在光雕展演中，將呈現橫跨半個世紀的台灣漫畫及動畫作品，如經典作品「諸葛四郎」、「魔法阿媽」、「傾國怨伶」、「童話短路」、「冥戰錄」，話題作「異人茶跡」、「鐵男孩」、「1661國姓來襲」、「閻鐵花」，還有水果奶奶IP「妖果小學」。

文總秘書長李厚慶表示，過去國慶光雕曾有以女性、運動等主題的漫畫元素，但未將「漫畫」及「動畫」作為主角，今年聚焦在「專屬台灣的漫畫及動畫文化」上，與民眾一起回顧「諸葛四郎」、動畫電影「魔法阿媽」等經典作品。

李厚慶分享，同時也期盼藉由豐沛的漫畫創作能量，讓大眾認識台灣的多元文化，於是團隊挑選了Day Off、「課金派戀愛」及「來自清水的孩子」等性別及歷史議題的漫畫，讓大家更認識自己生活的這塊土地。

2024國慶總統府建築光雕展演將於8日至10日晚上，在總統府前凱達格蘭大道展出。

動畫 國慶 總統府

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