賴總統：中華人民共和國不是祖國

中華民國一一三年國慶晚會昨在台北大巨蛋登場，賴清德總統致詞時表示，中華人民共和國剛過完七十五歲生日，中華民國就要過一一三歲生日。就年紀來說，「中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國」，反倒是，中華民國可能是中華人民共和國七十五歲以上民眾的祖國」，不過，中華民國在台澎金馬落地生根已七十五年，「不必再去談論這層關係」。

國慶籌會主委、立法院長韓國瑜則帶領兩萬貴賓、民眾，三度高喊中華民國生日快樂。韓要國人捫心自問，「我們有多久沒有愛自己的國家？」

國民黨表示，賴清德既然提到了「祖國說」，就應該將中華民國的一切元素視為國家精神象徵的主體，包括國旗與國歌等，期待可以看到賴總統手拿國旗和人民一起唱國歌。國民黨並請賴總統謹記，作為中華民國總統，遵守中華民國憲法與憲政主義精神，這不僅是宣誓就職的誓詞，更是對台灣人民的承諾。

晚會唱國歌 未見賴總統

國慶晚會由巴黎奧運羽球金牌王齊麟與李洋及拳擊金牌林郁婷等人，共同帶全場觀眾齊唱中華民國國歌、國旗歌，立法院長韓國瑜、行政院長卓榮泰、台北市長蔣萬安都開口唱國歌，但此時未見賴清德總統。賴總統約在六時卅二分抵達現場，直接上台發表演說，與韓國瑜、蔣萬安等人握手，並向現場群眾揮手致意後，隨即離場。

賴總統致詞時說，一定要銘記「我們是一個主權獨立的國家，我們要愛我們國家，時時愛我們國家」，要團結守護國家主權，維護民主自由人權的生活方式。

賴總統說，「最近，我們的鄰居中華人民共和國，十月一日剛過完七十五歲生日，再過幾天，中華民國就要過一一三歲生日。因此，就年紀來說，中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是，中華民國可能是中華人民共和國七十五歲以上民眾的祖國」。

賴總統說，但中華民國在台澎金馬落地生根已七十五年，「我們不必再去談論這層關係」。但如果有人要祝賀中華人民共和國生日快樂，「祝賀詞要精準，切勿用祖國二字」。

藍批祖國說 不見總統格局

中廣前董事長趙少康表示，他不知道在場來慶祝中華民國國慶的兩萬人，有誰把中華人民共和國當祖國？賴清德真是莫名其妙。國民黨智庫副執行長凌濤表示，這簡直是來生日會引戰，絲毫不見賴清德身為中華民國總統的格局。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，國家過生日，國人要團結而不是搞分化，大家都想開心過國慶，在野陣營何必搞得烏煙瘴氣？

府：流程規畫 未全程出席

對於有媒體質疑，賴總統刻意避開唱國歌、「鄙視國家」，總統府發言人郭雅慧說，總統受邀參與國慶晚會，因應流程規畫以及場館環境觀眾眾多，基於維安考量且兼顧避免擾民，因此並未全程出席。