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晚會尾聲 大合唱「明天會更好」

聯合報／ 記者林佳彣邱書昱林麗玉／台北報導
首度主辦國慶晚會的韓國瑜昨晚致詞時三度要現場2萬貴賓民眾一起祝中華民國生日快樂，韓國瑜喊中華民國，大家跟著喊生日快樂！讓國慶晚會氣氛拉到最高潮。記者許正宏／攝影
首度主辦國慶晚會的韓國瑜昨晚致詞時三度要現場2萬貴賓民眾一起祝中華民國生日快樂，韓國瑜喊中華民國，大家跟著喊生日快樂！讓國慶晚會氣氛拉到最高潮。記者許正宏／攝影

台北大巨蛋昨天充滿中華民國元素，參與國慶晚會的觀眾都拿到小國旗及國旗圖樣的護腕等國慶小物，隨著晚會演出揮舞國旗，兩萬旗海在大巨蛋飄揚，連直播的「第二現場」松菸大道都擠滿人潮，民眾直呼「能參加國慶晚會覺得很榮耀」。

大巨蛋首次辦非體育賽事活動，昨天下午四點開放入場時間還沒到，就已有大批民眾開心在外等候，排隊人龍陸續隨安檢進場，秩序良好，大巨蛋地下層入口不遠處，設有「一一三中華民國生日快樂」看板，吸引許多民眾排隊拍照，臉上喜悅藏不住。

天后江蕙、歌手翁立友等人接力演唱，晚會尾聲，由市長蔣萬安和立法院長韓國瑜帶領觀眾高唱「明天會更好」，祝福中華民國生日快樂。

一名婦人說，江蕙是她來國慶晚會的主因，很感謝親友幫她搶到票，全程參與晚會。也有民眾說「我們不是因為江蕙來的，是因為國慶而來」。還有八十三歲僑胞為國慶晚會從美國返台，過往都不知道有國慶晚會，第一次參加這個隆重場面，預計待到國慶日過後再飛美國。

國慶晚會直播的「第二現場」松菸大道也擠滿人潮。記者許正宏／攝影
國慶晚會直播的「第二現場」松菸大道也擠滿人潮。記者許正宏／攝影

不少沒搶到票的民眾也到松菸大道看電視牆直播感受氣氛，韓國瑜、蔣萬安、立法院副院長江啟臣和南投縣長許淑華等人也在晚會結束後，到松菸大道感謝現場民眾全程參與，並帶民眾揮舞國旗、高唱「我們都是一家人」、「朋友」、「中華民國頌」等歌曲。

「搶不到票，來看電視牆就心滿意足。」一位婦人頭戴國旗帽透露，她是為了韓國瑜而來，同時希望透過國慶晚會，大家能夠凝聚在一起。也有人坦言，就算搶不到票入場，這麼大的日子也要來湊熱鬧。

有市民分享，原以為來參加的以長者居多，但她從捷運站走過來，發現滿多愛國年輕人。

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