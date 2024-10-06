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韓國瑜：中華民國國旗 世界最美

聯合報／ 記者林麗玉邱書昱／台北報導
國慶晚會昨晚由「國歌傳頌、光照國慶」拉開序幕，由巴黎奧運金牌健兒與復興崗合唱團領唱國歌，兩萬旗海在大巨蛋飄揚。記者許正宏／攝影
國慶晚會昨晚由「國歌傳頌、光照國慶」拉開序幕，由巴黎奧運金牌健兒與復興崗合唱團領唱國歌，兩萬旗海在大巨蛋飄揚。記者許正宏／攝影

國慶晚會昨在台北大巨蛋舉辦，慶籌會主委、立法院長韓國瑜昨帶領兩萬貴賓、民眾，三度高喊中華民國生日快樂。韓要國人捫心自問「我們有多久沒有愛自己的國家？」呼籲國人從昨天到十月十日，家家戶戶把全世界最美麗的國旗掛起來。

韓國瑜、台北市長蔣萬安、行政院長卓榮泰、僑務委員會委員長徐佳青、文化部政務次長李靜慧等人昨晚六時進場，晚會第一個節目「國歌傳頌、光照國慶」，由巴黎奧運羽球男子金牌雙打王齊麟、李洋和女子拳擊金牌選手林郁婷等人，共同帶全場觀眾齊唱中華民國國歌、國旗歌，但此時未見賴清德總統。

唱國歌、國旗歌儀節中，還有陸軍專科學校學生組成的國旗隊，高舉寬十點八公尺、長七點二公尺的巨幅國旗，當巨幅國旗展開來，也讓現場兩萬人驚呼。

蔣萬安接著致詞表示，國慶晚會暌違八年後再回到台北舉行，從小巨蛋到大巨蛋，象徵著不僅是北市再次往前邁進，也是朝向下一個巔峰的重要里程碑。

二○一八年時執行反空降跳傘任務墜落的陸軍航特部下士秦良丰也受邀出席，蔣萬安特別介紹，秦良丰歷經六年治療、復健，到今天能夠自主呼吸、進食、行走；只要不放棄，生命都能創造奇蹟，也象徵中華民國一一三年來屹立不搖、堅忍不拔的精神。

國慶晚會直播的「第二現場」松菸大道也擠滿人潮。記者許正宏／攝影
國慶晚會直播的「第二現場」松菸大道也擠滿人潮。記者許正宏／攝影

韓國瑜致詞時說，之前做了一個很笨的、很傻的工夫，就是把聯合國一九三個國家的國旗，與中華民國國旗做比較，不曉得是主觀或心理因素，他就像小孩子看到爸爸媽媽，覺得世界上最帥的男人、最美的女人就是自己爸媽。

韓國瑜指出，他身為中華民國國民，「怎麼看，中華民國的國旗就是最漂亮的，對不對？」觀眾也齊聲高喊「對！」

韓國瑜說，美國是全世界最強大的國家，大家看一下美國好萊塢電影，只要跟國家有關，無時無刻不在教育美國民眾好好愛自己的國家。「我們自己捫心自問，有多久沒有愛自己的國家？」

韓國瑜希望從一一三年國慶三大活動開始，每個人都好好愛護這面國旗，愛護自己的中華民國，是最好、最棒、全亞洲第一個民主共和國。

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