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黨政人士分析：賴定錨兩岸論述 全世界同面對

聯合報／ 記者周佑政王千豪／台北報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統昨天在國慶晚會表示，「中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國」。黨政人士表示，賴總統談話延續過去一貫兩岸論述，並有三大亮點，包括對內訴求團結、重申「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，以及去除舊史觀，將兩岸議題定錨為「全世界共同面對」。

黨政人士表示，賴總統今晚的談話，第一，對內主訴「團結」，談話呼應立法院長韓國瑜致詞內容「好好愛國家」；第二，以祝賀中華人民共和國七十五歲生日為起手式，一邊向中國遞出善意橄欖枝，一邊再次重申「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」態度；第三，以「台澎金馬落地生根」論述出發，談祝賀中國生日「切勿使用祖國兩字」，一方面再次去除國共內戰舊史觀，同時也被視為是向對中輸誠的表演工作者喊話。

黨政人士說，賴總統的談話，是延續前總統蔡英文兩岸論述，以此基礎出發，用更為直白方式加強論述。而賴清德以「我們的鄰居」開頭，祝賀中華人民共和國七十五歲生日，接著表示，「再過幾天，中華民國就要過一百一十三歲生日」，「中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國」。賴總統祝賀中共生日快樂，一邊向中國遞出善意橄欖枝，同時以年紀差距彰顯「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的事實。

賴總統談及「中華民國在台澎金馬落地生根已七十五年，我們不必再去談論這層關係」。黨政人士說，這是直接了當、清楚表示「國共內戰舊史觀已經不再適用」，相較之下，更凸顯近日立法院三黨的「二七五八號決議法律戰」，國民黨提案內容試圖將台灣拉回「國共內戰」、「台灣是中國內政」框架的荒唐。

國民黨智庫副執行長凌濤表示，明明全民齊心歡祝中華民國一一三年生日快樂，而賴清德在國慶致詞硬是要提「中華人民共和國」及「祖國論」挑起兩岸紛爭，不見總統格局，只看到一個「鬥」字。

凌濤說，比起前總統蔡英文出席前幾年的台南、桃園、新竹國慶晚會，待的時間與致詞，可能讓國人愈來愈擔心民進黨，一個尚且在國慶場盡量克制、一個卻形同剛愎的鬥雞，難怪已有人擔心，國慶晚會就這麼嗆辣，「國慶演說會不會擦槍走火？」國安團隊恐怕要嚴陣以待。

凌濤 國慶 生日 蔡英文 賴清德 韓國瑜

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