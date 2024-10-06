新聞眼／賴總統「祖國論」 挑動兩岸敏感神經

今年國慶相關慶典是韓國瑜的主場，韓刻意呈現中華民國元素；賴清德總統昨在國慶晚會也提中華民國，但他以「輩份論」凸顯中華民國與中華人民共和國的差異，再次強化賴總統就任以來「兩國」互不隸屬的立場，然而這樣的表述，勢必會再掀起兩岸關係波瀾。

立法院長韓國瑜身兼慶籌會主委，國慶相關活動籌辦期間，他就表示，中華民國被關在黑色小屋八年，今年一定要讓中華民國出來站在陽光下。韓國瑜不斷凸顯「中華民國」，希望對照的是，民進黨過去八年執政「中華民國台灣」的論述主軸。

在兩岸與國家主權議題上，前總統蔡英文執政時雖然不斷凸顯「中華民國台灣」，但蔡英文在二〇一六的就職演說，也強調維持現狀，會依中華民國憲法、兩岸人民關係條例處理兩岸事務。尊重一九九二年「兩岸兩會秉持相互諒解、求同存異的政治思維，進行溝通協商，達成若干的共同認知與諒解」的歷史事實。

蔡英文這樣的兩岸論述，被對岸認為是「一份沒有完成的答卷」。不過相較於蔡英文，賴總統自五二○就職演說以來，多次強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，在兩岸立場上，較蔡英文更加強硬，也遭質疑是提出「新兩國論」，兩岸也因此陷入更深的敵意。

今年國慶活動是韓國瑜的主場，對於兩岸關係，韓國瑜長期的主張是「我們就是中華民國，有憲法、有兩岸人民關係條例」。韓國瑜籌辦國慶，不斷強化中華民國元素，外界原本就高度關注，本土意識強烈的賴總統，來到韓的主場，雙方會擦出什麼樣的火花。

賴總統在國慶晚會上，確實提了中華民國，也祝中華民國生日快樂，但他更要凸顯的是「中華人民共和國生日」以及「中華民國生日」的差異；賴清德這樣的談話，扣緊「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的立場，也就是強化「兩國」的互異。

距離雙十國慶大會，剩不到幾天，外界原本或許還期待，賴總統在兩岸關係上的表述可以稍微軟化、遞出橄欖枝，創造兩岸恢復溝通的契機；不過，從賴總統的國慶晚會談話來看，賴清德依舊是賴清德，兩岸何時得以春暖花開，恐怕是大哉問。

總統的國慶晚會談話，維持賴清德一路走來所堅持的兩岸立場，但這樣的論述，有違「一中憲法」精神，勢必也將挑動敏感的兩岸神經。