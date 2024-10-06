黨政人士：總統破除國共舊史觀 定錨台海是全球挑戰

總統賴清德晚間在國慶晚會談話以「年紀」談及「祖國說」，學者指出，兩岸本就互不隸屬，賴總統盼藉此凝聚不同政黨與族群的共識。黨政人士分析，總統談話具對內訴求團結、重申互不隸屬與破除國共內戰舊史觀等3層次，強調台海問題是全世界共同面臨的挑戰。

總統賴清德今天晚間出席113年國慶晚會致詞時表示，最近鄰居中華人民共和國10月1日剛過完75歲生日，就年紀來說，中華人民共和國絕不可能成為中華民國人民的「祖國」，若要祝賀中華人民共和國生日快樂，切勿用「祖國」兩字。

中興大學國際政治研究所教授陳牧民指出，賴總統僅是陳述事實，兩岸本就互不隸屬，自1991年終止動員戡亂時期以來，歷任4位總統都重申過此論調，總統的談話並未超出歷任總統對台灣的定位。

陳牧民說明，賴總統選擇在國慶晚會發表此番談話，是想藉由反對黨領袖同台之際，凝聚不同政黨與族群的共識，畢竟對台灣的任何政黨而言，10月10日就是國慶日，是全體人民共同歡慶的日子。

黨政人士表示，賴總統的談話是延續前總統蔡英文兩岸論述，用更為直白方式加強論述，且具有3層次亮點，首先是對內主訴求「團結」，談話呼應立法院長韓國瑜致詞內容「好好愛國家」，並強調要團結守護國家主權，維護民主、自由、人權的生活方式。

黨政人士指出，其次是以「祝賀中華人民共和國75歲生日」為起手式，既是向中國遞出善意橄欖枝，亦是再次重申「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的態度與事實。

黨政人士分析，第三是以「台澎金馬落地生根已經75年」論述出發，直接清楚指出「國共內戰舊史觀已經不再適用」，凸顯近日立法院3黨「2758號決議法律戰」，國民黨提案內容試圖將台灣拉回「國共內戰」、「台灣是中國內政」框架的荒唐，並強調需進一步認識到台灣社會已備受全世界重視，是國際社會民主陣營重要夥伴，台海問題並非只是台灣與中國議題，而是全世界共同面臨的挑戰。

黨政人士解釋，賴總統接續談及祝賀中華人民共和國生日，切勿使用「祖國」兩字，一方面是對在中國威權主義逼迫下不得不對中輸誠的台灣藝人喊話，另一方面也是呼應總統今年5月甫上任時所說：「每一次台灣的文化工作者在他人的屋簷下承受壓力」。

黨政人士強調，賴總統的國慶晚會談話獲得現場2萬民眾滿堂彩，在社群上也引發熱議，許多網友肯定「講出事實」，此象徵賴總統的談話不僅符合台灣主流民意，亦凸顯近日國民黨和前總統馬英九刻意操作的「疑賴論」論述，在國內外都已是邊緣聲音。