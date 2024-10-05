闊別9年！江蕙國慶晚會獻唱哽咽：真的很想在台上待久一點

既是國寶級天后，能讓江蕙把麥克風從塵封的水晶珠寶盒取出重見天日，也只有國家等級的大事了。國慶晚會上，她一首「甲你攬牢牢」唱哭了自己、也唱哭了觀眾，9年了，終於再次見到江蕙身著華服，在舞台上拿著最愛的麥克風引吭高歌，9年闊別的不只是歲月，還有她歷劫歸來的生死關頭。

韜光養晦的這些日子，江蕙隱瞞外界努力抗癌，儘管面臨肺栓塞、大出血，她視為生命的嗓子更受波及，一度無法發聲，她仍保持正向，戰勝病魔後，二姐仍低調度日，直到上月的一封親筆信，所有事情才攤在陽光下。

上回封麥的是北高巨蛋，在大巨蛋啟用的這一年，江蕙在這個全新的指標性舞台上邁開復出的第一步，只是她原本就是求好心切的性格，前一天彩排到凌晨，回家後也沒能歇下，再次檢視演出內容並要求團隊加強細節，畢竟肩負的是國家門面、復出首戰，天后徹夜未眠，她計畫的是，演出結束後，再好好補眠。

服裝自然也馬虎不得，由林莉設計、法國進口的鏤空亮片花網紗，上頭有巧思，亮片花圖騰是抽象藝術的「牡丹花」意象，寓意國尊繁榮昌盛，家重富貴平安，人喜幸福吉祥的祝福意涵；而江蕙牡丹花斗篷兩側的水袖，則有祝福遠遠流長之意，飾品選擇了Piaget和Redwood Jewelry。

今晚眾人屏息以待，江蕙在滂薄管弦樂團的演奏中，以黑色披肩、長褲套裝現身，一開場站在舞台中央，雙臂一振作為9年來的開場，難得的國慶舞台她以少見的長髮造型示人，唱完「甲你攬牢牢」後，表示：「謝謝，希望藉著這首歌，把我們台灣最美麗、最有人情味、最溫暖的土地攬牢牢。」說完又帶來了經典的「家後」。

2曲唱完，江蕙準備開口說話，難掩激動喊了兩聲「啊」，台下掌聲不斷，她也不斷道謝，「大家晚安、大家好，真的很開心很開心，今天能來參加國慶晚會，剛剛大家問我會不會緊張，我說緊張什麼？怎麼會緊張呢？」話雖如此，她下一秒立刻自嘲：「怎麼可能沒有緊張。」

她笑說剛剛唱「甲你攬牢牢」都快哭了，說著說著，真的哽咽了，「唉呀怎麼辦，看到大家好感動」，她本來有很多話想講，但看到台下如此熱情的掌聲，一時之間又不知要怎麼說，只能不斷說感動、道謝，也吐露心聲：「真的很想待在台上待久一點。」此時台下鼓譟，都是希望她多唱一些的聲音。

她笑說：「因為我們後面還有很精彩很精彩的節目在等大家，我不騙你…真的很多話想在台上講，我現在腦袋一片看空白，我很緊張，本來是不緊張的。」透露事前拜託製作單位讓她多唱一首，這首歌她希望跟大家合唱，隨後帶來鄧麗君的「甜蜜蜜」。

江蕙邊唱，不忘跟台下群眾開玩笑：「你們到底有沒有唱啊？不夠大聲、再大聲一點。」還點名台北市長蔣萬安：「蔣市長有沒有唱啊？你的歌聲不錯、要唱喔！」三曲結束後，江蕙說：「謝謝大家，也祝福中華民國生日快樂！」

江蕙在大巨蛋為國慶晚會獻唱。圖／臺北市政府觀光傳播局提供

江蕙在大巨蛋為國慶晚會獻唱。圖／臺北市政府觀光傳播局提供