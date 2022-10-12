蔡總統國慶演說「四個堅持」引熱議 林濁水：曹興誠有這麼多一針見血

蔡英文總統今年的國慶演說重申「四個堅持」的立場，引發各方解讀，並認為維持台海和平穩定，雙方都有責任。前立委林濁水在臉書發文指出，聯電前董事長曹興誠講的話「一針見血」。

聯電前董事長曹興誠說蔡英文總統講話客氣了，因為兩岸和平只有大陸有責任，台灣又不去打對方，有什麼責任。林濁水則認為，曹講的話真的是一針見血。林表示，如果台灣也有責任，就說清楚台灣要負什麼責任？交出主權嗎？接受一國兩制嗎？玩什麼九二共識遊戲就可以豁免一國兩制嗎？硬要生出自己的責任，恐怕不會是好事。

曹說中國要有能力武統早就動武了，同樣一針見血，曹還說不恃敵人不來，恃我有以待之，還是一針見血。此外，世界上沒有什麼不統不獨的，不統不獨就是讓人逼統，現狀根本維持不了，又是一針見血。

最後，曹興誠說台獨要去污名化。同時要說我就是獨立了，不是要獨立。一個30歲的人還說我要獨立了，豈不可笑。林濁水表示，「曹這麼多一針見血，是他太聰明？是台灣扭曲處處有，還是兩者皆是？」

有網友留言認為曹講得很好，林也回應說，「這些我都講過了，只不過口才遠不如他。」林指出，曹不是民進黨人，更是晶片大老，講，沒有領導人和同儕不同調問題，威力充分發揮。