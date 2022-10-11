蔡英文總統致詞談「中華民國」耍心機？ 李艷秋酸：小細節耍小手段

10日總統府前舉行國慶大會，這也是蔡英文總統任內的第7個國慶活動，這次她以「給世界一個更好的台灣─堅韌之島．韌性國家」為主題發表演說，然而資深媒體人李艷秋卻表示，蔡英文演說中「總是用小心機，在小細節上耍些小手段」。

蔡英文於10日國慶大會上演說，致詞開頭強調，「今天是中華民國111年的國慶，也是中華民國立足台灣以來的第七十三個國慶日」，結尾也說道「中華民國加油！台灣加油！」。

而李艷秋則對此發文表示，「是我數學太差還是歷史太菜？」並表示想請教數學歷史都優的朋友，蔡總統的意思是是否為「73年以前，也就是民國38年以前，台灣都不是中華民國的？」、「好吧！就算台灣是日本的，那對日戰爭結束後，日本人走了，民國34年以後的台灣歸誰呢？」。

李艷秋也疑問，看板上的中華民國一一一年國慶是怎麼回事呢？是填充題嗎？除此之外，給世界更好的台灣？世界本來就跟不上台灣了，就別再妄言，因此她向蔡英文喊話「不如『給台灣人民一個更好的台灣』吧！」。李艷秋結尾也大酸，表示蔡英文總是用小心機，在小細節上耍些小手段，「除了自己有偷偷摸摸過個小癮的快感外，到底有什麼作用？」