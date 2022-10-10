國慶焰火在嘉義 故宮南院人潮滿「奧黛秀」吸睛

國慶焰火今晚在嘉義施放，故宮南院白天安排「越南奧黛摩登秀」等活動，擠滿欣賞觀眾；院方說，午後園區湧入數萬人潮，許多人為了拍攝精彩照片，清晨就在至善湖邊卡位。

國慶焰火今天晚間在故宮南院西側空地施放，下午4時南院就湧入數萬民眾，至善湖邊也出現卡位人潮，為了拍晚上焰火美景；南院也安排「越南奧黛摩登秀、雙十下午茶市集、日間水舞」等活動，讓民眾參與。

故宮南院處長彭子程接受中央社記者訪問表示，越南國服「奧黛」走秀，結合戲劇、舞蹈演出，讓南院2樓大廳擠滿人潮。

看秀的民眾告訴中央社記者，他昨天就從北部來，住在嘉義市，清晨5時南院園區一開門，就衝進來放相機腳架卡位，與他同時進來的攝影同好，有千人以上，看到「奧黛」走秀，也讓他拍了不少美麗的照片。

彭子程說，越南奧黛摩登秀是屬於「2022故宮亞洲藝術節-越南月」展覽的一部分，為了忠實呈現越南傳統文化及民俗精髓，南院2樓大廳搭設「昇龍皇城」建築模型，整體空間有如置身越南，觀眾不需出國即可感受越南風情，越南月展期至10月30日。