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總統演講談四大韌性 藍營批是口號治國

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
前總統馬英九（前右三）與國民黨主席朱立倫（前右二）於10日，出席國民黨自辦的升旗典禮。（國民黨官方臉書）
前總統馬英九（前右三）與國民黨主席朱立倫（前右二）於10日，出席國民黨自辦的升旗典禮。（國民黨官方臉書）

讓中華民國漸漸消失，只會惡化兩岸關係！前總統馬英九10日於國民黨自辦的升旗典禮表示，蔡英文不斷提兩岸互不隸屬、推動「台灣國慶日」，已惡化兩岸情勢。針對蔡英文國慶文告、國民黨主席朱立倫則表示，透過口號式的宣揚政策，並不會達到她的目的。

要國防更要交流

馬英九表示，從8月美國眾議院議長裴洛西訪台後，對岸在台灣海峽和太平洋劃定了6個軍事演習區，兩岸緊張關係升溫。然而，蔡英文在去年國慶日又強調「兩岸互不隸屬」且推動「台灣國慶日」，讓中華民國消失了，此作法只會刺激對岸，惡化兩岸情勢。

他補充說，蔡英文作法更違反我國法律，直指《中華民國憲法增修條文》與《兩岸人民關係條例》都認為「兩岸是兩個地區，而不是兩個國家」。馬英九強調，要改變兩岸不安全的現狀，只有改變政策才能夠做到；今年的地方選舉，國民黨一定要贏，才有機會在2024下架民進黨，讓兩岸和平能夠真正的落實。

朱立倫也說，「今天中華民國存在，就是大家共同存在」，捍衛中華民國是共同任務。民進黨想販賣「亡國感」，創造政治利益早已不是新聞了。他強調，國民黨不但要強化國防（Defense），也要交流對話（Dialogue）的「2D」，相信所有人都會覺得這是最好的方式。

不要再口號治國

針對蔡總統國慶文告提及「四個堅持、四大韌性」。朱立倫說，蔡政府總透過口號式來宣揚政策，但這並不會達到她的政策目的，因為「大家已經聽了太多」。他指出，蔡英文上任6年已來，每一年都再創造新的口號，這不是最好的方式。

針對四大韌性中，提及強化資訊透明與疫情挑戰，朱立倫強調，民主自由不但要公開透明還要受到監督，媒體相當重要，只要執政黨把背後那隻控制的黑手收回去，即可重現媒體、民主自由的環境。

他也指出，全世界疫情最嚴重的前三名，台灣是其中之一。朱立倫痛批，現在都在談疫後，但當初在防疫過程中都比人家慢半拍，現在又想要逃避現實比人家快兩拍，一步一步走，好好把事情做好最重要。

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