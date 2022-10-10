「橘色惡魔」演出高水準 醫看完訝異：日本真的升學壓力大？

「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏部今（10）稍早在雙十國慶大會登場表演，北市聯醫中興院區醫師姜冠宇在臉書發文，驚嘆他們的演出水準，不禁好奇「日本真的是升學壓力大的社會嗎？」

律師呂秋遠先前介紹了京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」這個稱號的緣由和學生們背後付出的辛苦，而在國慶大會表演後，又吸引了不少粉絲，醫師姜冠宇就在臉書發文直呼「看了京都橘高校的表演，日本真的是升學壓力大的社會嗎？台灣升學壓力也很大，但是我回憶中的高中社團，完全沒辦法做成這種水準」，他坦言高中時認為算數學、物理都比較重要，因此沒參加任何社團，「其實回想起來要犧牲社團去唸書，多唸英文還比較受益無窮」。

他的貼文隨即也引發台灣網友熱議，紛紛留言表示「不是只有行進，還跑跳，吹奏仍這麼高水準演出，完全沒走音放砲或氣不足，真的超厲害」、「因爲文化深度完全不一樣啊」、「讀高中時有參加一個社團，但當時間到時，跑去指定的教室一看，沒人出現，原來只是幌子，大家自由活動就行」、「橘高校有大學部，成績不要太差應該就可以直升」、「日本的社團活動是非常認真的喔」、「如果你全年無休不是唸書就是社團，當然辦得到囉」。

事實上，日本京都橘高校不只是日本管樂大賽常勝軍，更經常受邀赴世界各國演出，還曾在YouTube創下影片破4千萬人次觀看紀錄。

京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」 國慶大會主題表演：