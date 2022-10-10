「橘色惡魔」國慶登場！半空中吹奏實力驚人 律師揭背後故事

雙十國慶大會今（10）登場，有「橘色惡魔」之稱的日本「京都橘高校吹奏部」受邀來台演出備受矚目，他們的表演以吹奏管樂器搭配舞蹈，能在吹奏中迅速變化隊形，且舞蹈動作大，跳到半空中還能吹奏樂曲，吸引不少民眾爭睹精彩的演出。

律師呂秋遠在臉書發文提到，京都橘高校吹奏俱樂部，是第一個來台灣參與國慶演出的外國團體，這個高中音樂社團號稱「橘色惡魔」，橘色是因為制服是橘色的，「但是惡魔，或許是指他們的實力非常驚人，挑選樂曲的難度、完成度，已經不是人類可以望其項背」。

京都橘高校的表演是屬於行進管樂，除了演奏外還融合了隊型和舞蹈，「要做到演奏樂器，拿著笨重的銅管、喇叭，或是鼓，還要一邊注意隊形、表演動作的一致性，不能走音，與團隊的默契更要配合，這是難度多高的演奏模式？」

呂律師表示「他們有7成的團員，在入社團以前根本沒有這方面的經驗」，靠的是苦練，一週七天，每天至少在上課前、下課後都會練習一小時以上，而週六週日練習時間更是長達十小時以上，練習強度極高。此外，「難能可貴的地方在於，他們的指導老師僅提供專業的排列隊形、樂曲選擇的建議，但所有的樂器演奏指導、訓練事務組織，都是學生自動自發討論、決定，成年人不會插手」。

他認為京都橘高校吹奏部在一場一場的比賽中，鍛鍊出自己的實力，所以才能得到「橘色惡魔」這樣的名號，「應該學習他們的精神，用汗水與淚水，構建出自己的王國」。

橘高校吹奏部今日會和台灣北一女、曉明女中一起演出，他指出這三種組合，剛好代表了不同的訓練思維與文化。「橘色魔鬼很厲害，但全國連12霸的曉明女中、綠色奇蹟北一女中也很強」，曉明女中管樂團成員才國二年紀，樂團成軍28年已經拿到世界盃行進管樂團金牌、亞洲青少年盃行進管樂大賽金牌，為了這次表演，有學生甚至練習到凌晨3點，所以可以在國慶表演，「這群傑出的台、日青少年都很棒」。