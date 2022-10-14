中職啦啦隊／全猿主場電音加油的靈魂 DJ山雞哥用球賽寫日記

每次在樂天桃猿客場比賽總是能看見一位髮型獨特且陽光開朗的男團長，他，就是樂天桃猿的御用DJ山雞哥，也是電音加油的靈魂，更是團長阿誠的最佳夥伴與幫手，兩人聯手將「全猿主場」發揚光大。

山雞哥是在大學學長的介紹下才進入桃猿隊，橫跨Lamigo與樂天兩集團至今，在主場擔任DJ工作，和團長阿誠、阿杰互相搭配；在客場則是擔任主角，帶動應援。由於負責主場聲光效果，他也是唯一一位必須場場參與彩排的團長，入團以來已成爲球隊不可或缺的重要角色。

有廣告台詞說道：「有人用筆寫日記，有人用歲月寫日記，而我用相機寫日記。」「參與超過1000場球賽的我，應該是用球賽寫日記吧！」山雞哥為自己的棒球人生下了註解。

自己的工作深深影響球迷對於主題趴的感受，山雞哥曾經為了放錯音樂被猿迷責怪而沮喪，也會為了節目成功演出而感到驕傲。也因為如此，他在每次主題趴賽前總是最早到、活動結束後檢討結束也是最晚走的那一人，就是希望把事情做到完美，即使再累、但下一場開始paly ball後，馬上就能笑臉迎人。

山雞哥在比賽中應猿的認真模樣。 圖／樂天桃猿提供

山雞哥必須和Rakuten Girls互相配合，也會一起練舞。 圖／樂天桃猿提供

從不是很懂棒球規則、到全猿主場的聲光大總管，山雞哥感性地說道：「棒球是我的生命，我的最愛。人一輩子做好一件事就功德圓滿，我會做好團長的角色，繼續帶給球迷歡樂。」

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