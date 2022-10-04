中職啦啦隊／不定義類型 Fubon Angels揮灑自來熟親和力

不侷限於應援動作的示範組，Fubon Angels以各自個性摻入不同調味料，富邦悍將隊應援團長崔維斯看自家啦啦隊的特色，他認為是「沒有包袱」的做自己。

Fubon Angels隨著悍將於2017年成軍，同時也是PLG富邦勇士隊的啦啦隊，最初人數12人，目前16人，陣中有不少人氣成員，親和力是最大特色，崔維斯更笑稱女孩們是「自來熟」，常看她們和球迷打招呼的感覺像是認識很久的朋友，結果一問之下發現是第一次見到。

「我進來後也有觀察，我覺得我們家的特色是比較率真、做自己，沒有太多包袱。」崔維斯解釋，不會定義每個女孩是哪一型，沒有所謂甜美、性感、健康、清新諸如此類的標籤，「與球迷嗨起來時就一起玩，每個人嗨的時候會有不同模式，不是只是應援動作的示範組。」

Fubon Angels丹丹。記者余承翰／攝影

Fubon Angels慈妹。記者余承翰／攝影

親和力也體現在崔維斯自己身上，鼓勵球迷的話語像是朋友之間的對話，淡淡的卻能讓人會心一笑，再對比賽擠出一點點期待感。

今年球隊面臨的頹勢多，落後時的應援考驗崔維斯的尺寸拿捏，說多了就像是情緒勒索。崔維斯坦言，一開始還不知道會有多慘，隨著連敗愈來愈長，有時一開賽就落後，難免會有「不是吧」、「又來了」的感覺，「但我們這個角色又不能這樣，難度是鼓勵大家之前要調整好自己的心態。」

Fubon Angels隨著富邦悍將隊於2017年成軍，最初人數12人，目前16人，陣中有不少人氣成員，親和力是最大特色，配合主題日的選曲、服裝投入相當多心力。圖／富邦悍將隊提供

Fubon Angels隨著富邦悍將隊於2017年成軍，最初人數12人，目前16人，陣中有不少人氣成員，親和力是最大特色。圖／富邦悍將隊提供

像是悍將落後時的最後半局反攻，崔維斯會問起球迷：「大家有急著回家嗎？沒有的話，跟你們借半小時，這局打半小時好不好。」又或者在台南比賽時，假設當時是9點半，他會問：「今天是哪個夜市？10點後還有開吧？」用意也是希望悍將的最後半局反攻打久一點、逆轉戰局。

Fubon Angels秀秀子。記者陳正興／攝影

棒球場上的應援文化扎根已久，籃球場上相對陌生，2019年崔維斯帶領Fubon Angels跳進台北和平籃球館，其實遭遇不小挫折，有人質疑「為什麼把棒球那套帶到這裡？」他是球迷口中「那個很吵的人」。崔維斯回憶當時，「跟自己說沒關係，把自己當作籃球的Lamigo，我們只是走比較前面。」在摸索中尋找能做的、不能做的事，一步步獲得球迷的認同感，接納籃球場上的應援團長角色。

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